„Готов е проектът за площадката на „Копитото“ и е заложена в плановете на общината и може да се реализира в рамките на една година. Надяваме са тази година да бъде реализиран. Доста от проектите зависят от много институции, а с министри в оставка нещата са в процес на изчакване“. Това заяви в ефира на bTV Radio Георги Лилянов – координатор на програмата «Визия за Витоша» съосновател на „Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил” /БАССЕС/ и спасител доброволец към БЧК. Той припомни петте елемента, които включва „Визия за Витоша“: целогодишен достъп до планината, модерни и адекватни условия за туризъм и разнообразни спортни дейности, опазване на витошката природа, място за децата и системна работа, а не на парче.

„Искаме да имаме достъп до парка, но като защитена територия, тя не може да бъде неограничена. Институциите трябва да се намери баланса между натовареността и дисперсията на човекопотоците. Има осъвременени данни. 80-90 процента от посетителите не карат ски, а ходят на туризъм, пикник, колоездене, парапланеризъм и т.н“, каза Лилянов.

„Зелените коридори са в процес на проектиране. Буферните паркинги са проектирани. Идеята е Симеоновският лифт да бъде продължен до Околовръстния път, където има транспортен хъб. Драгалевският лифт е исторически останал, но под него има общински парцел, който да се използва за модерен паркинг и отново да се удължи самия лифт. Имаме идеен проект от чужбина за Княжевския лифт, който да стигне до трамвай №5“, уточни той.

По думите му, „собственикът на Княжевския лифт не е заявил конкретни намерения. Съдебните решения достигат до това, че той трябва да бъде обезопасен и не може да бъде подновен. Общината има интерес да възстанови лифта, като въпросът е да се разбере със собственика. Княжевският лифт е интересен от туристическа точка, който да привлече хората към гледката от площадката“

„Нямаме внесен инвестиционен проект и конкретна документация за Симеоновския лифт. Възможностите на Общината да изпълни влезлите в сила съдебни заповеди са на дневен ред. Това не е най-разумната инвестиция на нас като данъкоплатци. Заповедта позволява да бъде ремонтиран и възстановен лифта, а не да се изгради по-модерно съоръжение, което да е с актуалните за нуждите ни капацитети и форми“, допълни Лилянов.

„Най-важното преди да се качите в планината е екипировката и уменията. Има рискове от лавини, като има инциденти без пострадали. Запазете самообладание и заредете добре телефоните си! В неделя няма да е подходящо за разходка заради силния вятър“, подчерта той.

