Журналистът Георги Милков разказа пред bTV Radio интересни сюжети от "Истории от ръчния багаж" и за срещите си с публиката при представянето на книгата си в различни градове в страната и в Брюксел.

В новата си книга Георги Милков описва впечатляващи срещи, интригуващи места и събития. За 30 години като журналист от 24 часа Георги Милков отразява най-важните събития в Триполи по случая с българските медици, бил е военен кореспондент в Афганистан и Ирак, отразява и още редица регионални конфликти в Близкия изток и Африка. Интересни сюжети среща и по време на работата му в Северна Корея, Азия и Латинска Америка.

Цялото интервю за предизвикателствата, които е срещал в работата си и за ролята на журналистите днес можете да чуете на звуковия файл.