„Кандидатствах медицина, приеха ме медицина, но не исках да ставам лекар. Можех да бъда учен, но пък това беше детската ми мечта - от съвсем малък мечтаех да бъда учител, дори имам спомени с мои братовчеди, които идваха вкъщи да си играем и моята любима игра беше да бъдем учители и ученици. За тях не беше толкова добре, спомням си го, но пък наистина от малък мечтаех да бъда учител и се радвам, че сбъднах детската си мечта. Някак си намерих мястото си, още в първия час, в който влязох, съвсем ярък спомен ми е и усетих, че това искам да правя“. Това каза в ефира на bTV Radio Георги Милошев, учител по биология 125 СУ „Боян Пенев“. Завършил е молекулярна биология. Печелил е награда за докторант на годината през 2022-ра, има публикации в областта на генетиката, получавал е грамота за принос към столичното образование, и също така е избиран за учител на годината в 125-то СУ. За много ученици Георги Милошев е любим преподавател и ги вдъхновява да продължат да се занимават с биология.

Казва, че по време на час не мисли нито за проблеми, нито за ангажименти, а само за преподаването. И не гледа часовника си.

„Това си е магия, може би си е трудно да се опише, даже съм споделял и на ученици, нали знаете, че готвачите си имат малки тайни, щипка сол и някакви подправки, за да може да получат някакво вкусно ястие. Аз смятам, че такава е магията в училище, има някаква щипчица, нещо, което се поръсва по време на час, за да се получи тази магия.“, посочва Георги Милошев.

Не смята, че дисциплината в час трудно се контролира.

„Според мен трябва да има отношение към учениците от учителите, уважение, да не гледаме от високо, напротив – да гледаме на едно ниво. След като учениците усетят, че ти имаш към тях лично отношение, уважаваш ги, интересуваш се от това какво правят извън училище, аз ги разпитвам с какво друго се занимават, те усещат, че могат да ми имат доверие, затова нямам проблем с дисциплината, много добре се получават часовете. Искам да бъдат активни, да говорят с мен, учебникът е да си го четат в къщи. Да задават въпроси, да питат.“, казва още учителят.

