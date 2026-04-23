За първи път Академията за журналистика и комуникация удостои със своите професионални награди водещи представители на електронните и печатни медии за техните постижения в сферата на арт и лайфстайл журналистиката. Академичен експертен съвет, съставен от учени, университетски преподаватели и медийни изследователи гласуваха за техния избор. В него влизат проф. д-р Маргарита Пешева- дългогодишен преподавател, изследовател и бивш председател на СЕМ, проф.д-р Симеон Василев – ръководител на Катедрата по комуникационен мениджмънт и аудиовизуална комуникация във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, проф.д-р Стефан Серезлиев – ректор на Театралния колеж „Любен Гройс“, проф.д-р Яна Костадинова- ръководител на катедра „Моден дизайн“ в НХА, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“ (катедра на ЮНЕСКО по медийна и информационна грамотност и културни политики за устойчиво развитие) в УНСС, д-р Ирина Гъркова – преподавател във ФЖМК. „Нашето желание е тези усилия да бъдат оценени. Това е оценка, която следва високите научни, академични критерии. Тази гилдия изследва и анализира процесите в медиите и комуникацията“, заяви пред bTV Radio проф. Любомир Стойков - председател на Академията за мода и на Академията за журналистика и комуникация.

Водещият от bTV Radio Group Георги Митов-Геми бе удостоен с Отличие за радиоводещ и качествена арт и лайфстайл журналистика. Призът се връчва за първи път на радиоводещ, а фактът, че именно той е негов носител, говори повече от красноречиво за професионализма му. "Това е престижно отличие от академичната общност. За мен е радостно, че радиото бива признато като сериозен медиен канал за арт и лайфстайл журналистика", сподели журналистът от bTV Radio и Classic FM. Наградата бе поднесена от чаровната лайфстайл журналистка Анелия Попова.

Чуйте повече от интервюто на Светослав Николов с Георги Митов, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

"За мен вие сте медийна звезда в сферата на радиожурналистиката", отбеляза в радиоефира проф. Стойков. "Медийната култура не трябва да снижава нивото си“, допълни той. „Културата е амалгама и система от символи, традиции, ценности, ритуали, вярвания, които помагат за сплотяването на хората и да има приемственост от социално естество. Расте броя на т.нар квазери -псевдо-знаменитости, които стават известни в риалити форматите на големите медии. Друг недостатък на медийната култура е това, че тя е прекалено преходна и е в голям дълг към истинските знаменитости", посочи още проф. Любомир Стойков.

С призове от Академията за журналистика и комуникация бяха удостоени и Мариян Станков – Мон Дьо – автор в Нова ТВ, Албена Александрова – продуцент и водещ на предаването Fashion Virus в YouTube, Мария Райчева – журналист във в. „24 часа“, Силвия Джагарова - издател и главен редактор на сп. Banker special, Анжела Димчева – журналист от в. „Труд“ и от SofiaPress, Лилия Илиева – журналист в сп. „Ева“, Елица Стойчева – репортер и водеща в Code Fashion TV.

Наградите на Академията за журналистика и комуникация бяха присъдени по време на изискана церемония в „Гранд хотел Милениум София“, на която бяха връчени и Годишните награди на Академията за мода за успех и стил „БГ модна икона 2026”. С красивите статуетки бяха удостоени Антоанета Добрева – Нети в категория „Кино и театър“, Михаела Маринова в категория „Музика“, Орлин Павлов в категория „Изкуство“, Кубрат Пулев в категория „Спорт“, водещата на bTV Новините Лиляна Боянова в категория „Медии и журналистика“ и водещата на централната емисия „По света и у нас“ по БНТ Аделина Радева категория „Медии и журналистика“. Според традицията на Академията за мода, критериите известни български личности да получат статут на БГ модна икона, са качества и добродетели като високи професионални постижения, безупречна култура, морал и репутация, изискан и модерен вкус и стил, социална и хуманна ангажираност.

Председателят на Академията за мода проф. Любомир Стойков сподели в началото на церемонията: ,,БГ модна икона 2026” за пореден път показа растящото значение на истинските знаменитости – на личностите, които със своите професионални успехи, стил, талант и добродетели, са светъл пример за подражание и вдъхновяващ еталон за перфектно поведение – социално и културно, качествено и естетическо. Поздравявам всички победители и благодаря на колегите журналисти от Медийния съвет към Академията за мода за техните компетентни и безапелационни номинации. Респект към чудесните дизайнери, които показаха най-новите си колекции! Адмирации за арт и лайфстайл журналистите, отличени за своята прецизна работа, както и за моите прекрасни студенти, които отново показаха, че младите дарования в модния дизайн нямат конкуренти!“.

В ревю-спектакъла, предхождащ церемонията на Годишните награди „БГ модна икона 2026“, своите нови колекции представиха едни от най-талантливите дизайнери и модни къщи, сред които Невена Николова, Атанас Парушев, Аксел Харди, Нели Радева, Велизара Георгиева Мария Рупова, Стефания Кривошиева, Габриела Карчина, Ванеса Иванова, Емилия Балталиева и Борислав Соколов – Бони. Водещата - очарователната Гери Дончева Янков беше изключително елегантна в тоалет на дизайнерката Велизара Георгиева.

За периода на своето съществуване призът „БГ модна икона” се утвърди като най-авторитетната годишна награда за стил, професионален успех и визуална култура в България. Сред досегашните носители на това високо отличие са: Силви Вартан, Райна Кабаиванска, Лили Иванова, Илиана Раева, Христо Стоичков, Мария Бакалова, Гала, Ники Кънчев, Гала, Георги Любенов, Ники Илиев, Йоана Буковска-Давидова, Ники Сотиров, Златимир Йочев, Светослав Иванов, Стефан А. Щерев, Поли Генова, Орлин Горанов, Григор Димитров, Ивет Лалова, Мария Георгиева, Христина Христова, Елена Кристиано, Таня Скринска, Теодора Духовникова, Владимир Ампов-Графа, Владимир Карамазов, Елена Петрова, Калин Врачански, Юлияна Дончева, Димитър Бербатов, Миро, Мария Илиева, арх. Весела Мирянова, Марина Цекова, Христина Бобокова, Ирина Влади, Дара, Елена Петрова, Калин Врачански и др.