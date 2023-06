“Наблюдаваме интересна тенденция, при която 14-15 годишни си търсят активно работа и стажове” Това каза в ефира на bTV Radio HR експертът Георги Първанов. “Това нещо започна като тренд още от миналата година. Вероятно ще трябва и пазара на труда, и законодателството да се прегледа, защото не е тайна, че на Запад в много страни започват работа на още по-ранна възраст”, допълни той. Какви са тенденциите на пазара на труда, чуйте повече в интервюто на Лили Ангелова с Георги Първанов.

