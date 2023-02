Пазарът на труда за IT специалисти се охлажда. Това каза в ефира на bTV Radio специалистът по човешки ресурси Георги Първанов от Българската асоциация за управление на хора. “Има наличие на повече специалисти, отколкото е било през последните години. И по- малко отворени позиции. IT компаниите са една идея по- внимателни и има спад на търсенето”, добави той.

Догонват ли заплатите инфлацията? Ще промени ли изкуственият интелект пазара на труда, чуйте отговорите на Георги Първанов пред водещата Лили Ангелова.