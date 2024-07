“Неработещите българи продължават да са малко над 1 милион” Това каза в ефира на bTV Radio HR-ескперта Георги Първаноя. “И тази бройка расте. По данни на Евростат 18% са неработещите българи, като средно за ЕС този процент е 12. Далече сме от лидерите Румъния и Италия, където са около 26%.” Цялото интервю с Георги Първанов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.

