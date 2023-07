"Това че е видян да простветва над Видинско, Северна България, не означава, че метеоритът е паднал там. Той може да прекоси България и да падне на друго място. Трудно е да се определи мястото на падане, ако не е направена триангулация от sky камери със специфичен софтуер". Това обясни в предаването "За града" по bTV Radio Георги Пенев – създател на Българското метеоритно общество и член на Българска асоциация на търсачите на самородно злато на метеорити. По думите му, най-често падат каменни метеорити, като около 80% са т.нар обикновени хондрити. В състава им има силиций, магнезий, желязо, никел.

"Досега няма случай, в който метеорит да е запалил нещо. На практика те падат напълно студени и няма вариант да предизвикат пожар", подчерта Пенев. "Всеки намерен метеорит има кора на топене, черна като катран, а отвътре е светъл. Много често се бърка с железните оксиди, които отвън са черни, но съставът им не отговаря на този на метеорита", посочи той.

Снимка: bTV

"Човечеството е беззащитно от метеоритите. Ако има над 1 млн. потенциално опасни астероида, които могат да застрашат цивилизацията, откритите са 10 хиляди и им се следи траекторията. Това е 1 % от застрашаващото ни. В България има камери, които биха засекли траекторията, когато навлезе в атмосферата. Преди това, нямаме оборудване, което да го засече, да изчисли траекторията, къде би паднал и какви щети би нанесъл", коментира специалистът.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Георги Пенев, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

