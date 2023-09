„Надявам се да дам малко повече смисъл на хората, които са обезверени по света, че естествено по някакъв начин са засегнати от политика, която прави живота им неспокоен.“ Това каза в интервю за bTV Radio певецът Георги Симеонов – JJ. В актуалния си проект „Нека мислим със сърцата си“ (Let’s think with our hearts!), чиято премиера на лирикс-видеото е на Международния ден на мира 21 септември, JJ призовава да преодолеем войната с мир.

„Много ми е приятно и то точно в деня на мира, официалния, световния ден на мира, не случайно на тази дата, затова кръстих и песента по този начин „Let’s think with our hearts“, Реасе song , по-кратко казано. Във времена, в които ние сме във войни постоянно, какви ли не вируси изкарахме, съвсем случайно попаднах на една информация, че днес е ден на мира. И мислейки си да пускам песен и коя да е следващата ми песен, аз установих, че тази, която съм направил преди време е много подходяща, защото за да живеем в мирни времена трябва да слушаме повече сърцето си, отколкото да се уповаваме на някакви политики и неща, които са много по-далеч от нас. Естествено, че мирът в днешно време може би е най-важното нещо, за да може всички хора в целия свят да сме щастливи и да правим това, което ни кара да се чувстваме добре“, посочи музикантът.

„От малък правейки музика, винаги съм смятал, че трябва да има послание, освен, че да си добър музикант естествено е много важно, трябва да знаеш защо ти е даден талант и най-лесният начин за мен да се изразявам е чрез музика, композиране, пеене, пиша и текстове от известно време и съм много щастлив, че имам вдъхновение за това, защото по-скоро преди години пишех музика и я изпълнявах, но сега вече като артист съм много израснал, защото съм много години в бизнеса, имам свободата и вдъхновението да пиша текстове. Да ,тази песен е на английски, но се надявам, че така ще стигне до повече хора“, каза още JJ.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.