Изоставените деца през 2022г. са под 100, което е 10 пъти по-малко в сравнение с преди 10 години. Това каза в интервю за bTV Radio изпълнителният директор на организацията „Надежда и домове за децата – България“ Георги Симеонов.

„Имаме едва 100 деца, които са изоставени, това, което трябва да подчертая – че за разлика от преди 10 години, когато едно дете се изоставяше в институция, то оставаше там за цял живот – преминаваше от тази институция в следваща, в трета, докато сега престоят на тези деца е сведен до минимум, само докато се реши кризата в семейството, защото знаете ,че да стигнеш до идеята да изоставиш детето си, трябва да има някаква криза, която да те подтикне към това. Няма родител, който да иска да си изостави детето просто ей така“, посочи още Георги Симеонов.

„2826 семейства сме подкрепили, и то не просто подкрепили, ние сме ги съпровождали през цялото време на решаване на кризата и сме се оттеглили от тези случаи, една когато нещата са станали устойчиви и стабилни. Имаме модел, който наричаме активна семейна подкрепа и смисъла на този модел е да се срещнем със семейството, да установим причината за кризата в семейството и да почнем да работим за нейното разрешаване. За съжаление в повечето случаи причините са икономически и в такива случаи ние подкрепяме чисто икономически семейството, така че то да преодолее този момент и съответно детето да остане в семейството. Имаме уникални случаи. Понякога с 3 месеца доставка на сухо мляко ние успяваме да подкрепим семейството и то да си стъпи на краката, и съответно детето да остане в семейството. Има и по-тежки случаи, свързани с бедността, в които нашата подкрепа се изразява в много по-голяма помощ и понякога подкрепата ни трае година - година и половина. Въпросът е, че ние не спираме, докато не решим кризите и докато не установим, че детето и семейството трайно са създали връзка и идеята за неговото изоставане вече е отпаднала“, обясни още Симеонов.

„От 2010-та в България е в действие национална стратегия, свързана с процеса на деинституционализация и за тези 11 години мога категорично да твърдя, че всички системи се промениха. Закриването на голяма част от домовете за медико-социални грижи до някаква степен дисциплинира социалните работници, отделите за закрила на детето, и те започнаха много по-усилено да работят за това да потърсят по-добра алтернатива от варианта настаняване в институция. Естествено, не омаловажавам нашия принос, защото ние показахме на хората от социалните служби модели на превенция на изоставянето, които наистина са работещи, ефективни и дават трайни резултати. Значи двете неща – промяната за тези 11 години в нагласите на работа на социалните служби, от друга страна – подкрепата на неправителствените организации в този процес, включително и ние“, допълни още той.

Цялото интервю на Георги Симеонов за bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.