На 24 март от 17:00 ч. в Галерия на открито „Градска градина“ пред Народен театър „Иван Вазов“ ще бъде открита документалната изложба „Георги Парцалев – Дон Кихот на своето време“, посветена на 100 -годишнината от рождението на един от най-обичаните български актьори. Събитието е част от Софийския театрален салон и се организира от Съюза на артистите в България.

Георги Парцалев напуска този свят на 64-годишна възраст, но остава в сърцата на хората с незабравимите образи, които създава на сцената, екрана и естрадата. Едни от най-ярките превъплъщения, с които актьорът продължава да извиква усмивката на зрителите, са Педро в „Петимата от „Моби Дик“, Главният инженер в „Кит“, Иван Стойков, Съботянина в „Тримата от запаса“, Дако в „Нако, Дако и Цако“, Димо Манчев в „Два диоптъра далекогледство“, Царят на Каленби в „13-та годеница на принца“.

Емблематичен остава пресъздаденият от него Чичо Манчо в „С деца на море“, от където е и популярната реплика „Чичо Манчо, снех те!“.

Изложбата представя редки архивни документи, снимки, рецензии и интервюта, които разкриват многообразието на неговите роли и неподражаемия му талант. Това е поклон пред таланта и неповторимото присъствие на Георги Парцалев, запечатани от фотографии и театрална критика.

За изложбата са използвани документи, снимки, отзиви, рецензии и интервюта от архивите на Съюза на артистите в България, Сатиричния театър „Алеко Константинов“, Българската национална филмотека, Държавна „Агенция архиви“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

На 24 март от 18:30 ч. в Кинозала НАТФИЗ с Вход свободен Съюзът на артистите в България, НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ и „АРТ пръдъкшънс“ представят документалния филм „Рицарят на смеха“ – режисьор Георги Тошев. Тогава ще бъде представено и новото допълнено издание на книгата „Георги Парцалев. Хамлет от град Левски“. Георги Тошев е подготвил и кратка версия на филма, озаглавена „Жените на Парцалев“. Акцентът в нея е приятелството и партньорството на актьора с две забележителни дами – Стоянка Мутафова и Татяна Лолова. Филмът и новото издание на пълната биография „Георги Парцалев. Хамлет от град Левски“ ще бъдат представени в рамките на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ през юни.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с журналиста и продуцент в bTV Георги Тошев:

Събитието е част от 20-ото издание на Софийския театрален салон и се реализира с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“ по програма „Фестивали“ 2024 в рамките на XХ издание на Софийския театрален салон, който по традиция е част от Календара на културните събития на Столичната община и от Националния културен календар на Министерството на културата.