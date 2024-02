Национална програма "Татяна Лолова на 90 години" организираха продуцентска компания "АРТО плюс" ЕООД съвместно със Сатиричен театър "Алеко Константинов", Българска национална филмотека, Филмотечно кино "Одеон" и издателство "Книгомания". В рамките на програмата със серия от събития в София и в страната ще бъде отбелязана 90-ата годишнина от рождението на една от най-обичаните ни актриси Татяна Лолова. Част от събитията ще бъдат представени и в някои европпейски столици.

Точно в деня на годишнината, 10 февруари (събота), от 18.30 часа в любимото кино на Татяна Лолова "Одеон" ще бъде показан премиерно документалният филм "Последният спектакъл" с автори Калояна Климентова и Георги Тошев. Лентата събира архивни кадри и снимки, които разказват за живота и творчеството на актрисата както и за последните месеци от живота ѝ. Някои от кадрите се показват публично за пръв път.

Снимка: Издателство Колибри

Същата вечер след прожекцията на документалния филм ще бъде представена и новата книга "Татяна Лолова от А до Я. Бележки, мисли, снимки" под съставителството и редакцията на журналиста и продуцент в bTV Георги Тошев. Книгата съдържа неразказани истории и над 70 снимки от архива на обичаната актриса. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Георги Тошев:

Your browser does not support the audio element.

Националната програма "Татяна Лолова на 90 години" ще продължи със специален спектакъл по повод юбилея, озаглавен "Празнуваме Татяна Лолова". Спектакълът ще бъде представен на 13 февруари 2024 г. от 19:30 ч. в Сатиричен театър "Алеко Константинов" в столицата. Постановката ще е неизбежен повод всеки да си спомни за нея, обещава директорът на театъра Калин Сърменов, който е и режисьор на спектакъла. На сцената публиката ще види актрисите Силвия Лулчева, Йорданка Стефанова, Стефания Кочева и други, с които Татяна Лолова си е партнирала. Във фоайето на театъра ще бъде подредена и изложба с фотографии "Татяна Лолова и Сатирата".

Националната програма "Татяна Лолова на 90 години" ще представи в следващите седмици пътуващ спектакъл и изложба, както и създаването на официален сайт за актрисата, който да събере в електронен архив фотографии, роли, интервюта, бележки, скици, лични дневници и други материали, свързани с живота и професионалния й път в киното и театъра.