В края на 2024 г. Георги Тошев покори класациите в книжарниците с новата си документална книга „Лили“, посветена на впечатляващата кариера и живота на Лили Иванова.

Сега журналистът и продуцент допълва многоликия портрет на българската естрада и нейната най-голяма звезда с документалния филм „ЛИЛИ“, чиято премиера ще се състои в София на 10 април 2025 г. от 18:30 ч. във Филмотечно кино „Одеон“ (бул. „Патриарх Евтимий“ №1). "Първо ще бъде показана кратка версия на филма, а от 20.00ч ще бъде прожектирана и пълната версия", уточни Георги Тошев пред bTV Radio.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с журналиста и продуцент в bTV Георги Тошев:

Достъпът за събитието ще бъде осъществен с билети с нулева стойност, които могат да бъдат взети от касата на кино „Одеон“ до изчерпване на местата.*

Документалният филм „ЛИЛИ“ се фокусира върху житейската философия на легендарната певица и надниква зад кулисите на творческия ѝ процес, емоциите преди всеки концерт и работата ѝ с други големи имена от съвременната българска музика и култура.

В продължение на години Георги Тошев запечатва автентични мигове от живота в гримьорната, звукозаписното студио и снимачната площадка на Лили Иванова.

На събитието ще бъде отдадена почит на един от най-великите български композитори – Тончо Русев – човека, допринесъл за изграждането на музикалния и певчески стил на Иванова, и автор на някои от най-популярните ѝ песни като „Ти сън ли си“, „Птицата“, „Панаири“, „Наше лято“, които звучат във филма.

Книгата и филмът „Лили“ рисуват история за успеха, но и за трудните моменти по пътя към върха, за съмненията, предателствата и любовта. История за съдбата, която едно момиче от малкия град Кубрат само избира да следва и така се превръща в сензация от световна величина.

С много вдъхновение и уважение към удивителния живот и творчество на певицата Георги Тошев създава майсторска хроника на времената и техните ветрове.

*ВАЖНО: До събитието ще бъдат допускани само хора с билети. Препоръчваме да се сдобиете със своите предварително!