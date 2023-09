„Хората трябва да бъдат обучени да знаят какво се прави в ситуации на различни бедствия. Обществото ни е слабо запознато с тези неща“. Това заяви в ефира на bTV Radio Георги Влайков от „Аварийно спасяване- Пловдив“ към Националната асоциация на доброволците. Като отговорник във формированието, той ръководи 12 души- 3 от София и 9 от Пловдив, които помагат след водната стихия по Южното Черноморие с три високопроходими джипа, една офроуд линейка и три амфибии от ГДПБЗН. "Участвахме в Щаба в Царево. Екипите от доброволци бяха изпратени на три локации - в селата Фазаново, Лозенец, Кости", припомня Влайков. По думите му, „голяма част от мостовете са компрометирани. Най-големият проблем е с трафика на хора и коли. Питейната вода е другият проблем. От РЗИ призовават да не се пие вода от чешмата в близките 7-10 дни".

Снимка: btvnovinite.bg

Според Влайков, „доста хора започнаха да правят паралели с наводненията в Богдан, Слатина, Каравелово. Тук случаят е по-различен. Не бяха нужни огромни групи доброволци, които щяха да усложнят действията на властите“.

Снимка: Аз, репортерът

Доброволецът прави сравнение с европейските страни за справяне с подобни кризи. „В Австрия има често наводнения, където минава река Дунав. Направени са компютърни модели и се знае при вдигане на нивото на водата има предупредителни системи. Знае се никой да не минава мостове, никой не стои на 200 метра от реката и хората го спазват. Ако такава система се въведе, може да се редуцира риска от това да имаме жертви при такива събития“. Мотивацията за Влайков и колегите му е „желанието да помогнем и да приложим всички знания и умения, които сме придобили по време на тренировки. Имаме хора, които се занимават с пожарогасене, въжено спасяване, долекарска помощ и парамедици. Наясно сме, че може да се осигури навсякъде целия човешки ресурс“.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Георги Влайков от „Аварийно спасяване- Пловдив“ към Националната асоциация на доброволците