„Навсякъде, където такива забрани са въведени – това са 33 страни в света, в които има пълна забрана за употреба, реклама, предлагане, търговия с електронни цигари, но навсякъде тази забрана върви едновременно с изискванията за повишаване на информираността на населението, особено на младите хора, за организиране на кампании, за да могат те да разберат какво им се предлага, било от сайтовете, било от неизвестни дилъри, било от техните съученици, които са решили да припечелят някой и друг лев, даже не малко левове, като продават. Забрана е добре да има, защото тя дава някакви реални граници на нещата – какво може и какво не, но само това ако остане, без да има адекватен контрол на цялата тази законодателна разпоредба, всичко ще увисне във въздуха и ще звучи като някакво лицемерие. Въпросът е първо да има организиран контрол, за да може това, което е записано в закона да се спазва и да се следва, да се осъществява, и освен това забраната не трябва да върви самоцелно, а тази забрана има някакъв смисъл, защото тя запазва човека и неговото здраве, особено здравето на децата.“ Това каза пред bTV Radio доктор Гергана Гешанова, Председател на УС на Коалиция за живот без тютюнев дим, по повод предложенията за законодателни промени за пълна забрана на вейповете.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.