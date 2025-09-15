За емоциите от първия учебен ден, любовта към учителската професия и за новостите в образованието, разказаха в ефира на bTV Radio двама учители – Гергана Мирчева и Кристиян Русенов от 100 ОУ „Найден Геров“ в София! Гергана Мирчева е учител по български език на 5,6 и 7 клас, и съчетава преподаването с журналистическата професия – водещ е в БНР и бивш продуцент в БНТ. Кристиян Русенов е начален учител и учител по математика.

„Аз съм завършила две специалности в Софийския университет. Първата ми специалност е „Начална училищна педагогика“ и съм имала само държавната практика, държавния изпит, тоест много бегъл опит имах като учител. В един момент си дадох сметка, че има неща в мен, които мога да дам и мога да продължавам да давам. Не мога да кажа, че съм се изчерпала като журналист, защото журналистът не може да бъде изчерпан, но исках да откривам нови хоризонти, исках да предизвиквам себе си с още неща, защото когато човек стои и тъпче на едно място, просто не се развива и се усеща, че е в някакъв застой. И тогава като на шега майка ми подхвърли – ти защо не опиташ? И аз реших, че наистина мога да опитам и че имам какво да дам. И че мечтата ми е, че ако може, поне в един от класовете, поне 3-4 деца да ги запаля към българския език, към книгата, към литературата, към езика, дай Боже някой от тях да стане и журналист, това ще си го броя като мое лично постижение.“, разказа Гергана Мирчева за избора на учителската професия.

„Аз бях вдъхновен главно от моите учители, главно по математика, и съответно предметът ми е математика. И мисля, че имам какво да дам на учениците, както и имаха моите учители какво да ми дадат на мен. Аз се опитвам да разчупя малко повече това, което преподавам, да видим къде ще ни бъде полезно, какъв е смисълът от това, опитваме се да включим и игри където можем, но по математика в 7 клас е доста материалът и там е малко по-сложно. Главно се опитвам моя път да го намеря по-игрови, иновативен, по-интересен за децата, защото ако не им е интересно, в крайна сметка се губи смисълът.“, обясни Кристиян Русенов.

И двамата са убедени, че любимият учител може да запали децата да харесат и неговия предмет. И казват, че именно децата и техните успехи ги зареждат и им носят вдъхновение.

За емоциите от първия учебен ден, трябва ли напълно да бъдат забранени мобилните телефони в училище, за промените в образованието, частните уроци и какво ги вдъхновява при работата с децата, чуйте цялото интервю с Гергана Мирчева и Кристиян Русенов на следващия звуков файл.