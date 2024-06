Гергана Василева вече е пробягала 2 пълни маратона в Рим и Атина, 10 полумаратона, един от които в пустинята Сахара, и е преминала 2 веломаратона „Дунав ултра“ от по 740 километра. Сега се впуска в ново предизвикателство - да пробяга 6 маратона на 6 континента. Това за нея ще бъде бягане с кауза. Всичко, което прави Гергана през последните години показва, че спортът може да помогне човек да се чувства физически здрав и силен, дори при здравословен проблем.

„Започнах да бягам преди около 10 години, в началото съвсем не изглеждаше, че ще ми е толкова приятно и интересно, но опитах няколко различни вида активности и бягането се оказа най-приятното за мен и това, което ми носи най-голямо удовлетворение. Общо взето и като преживявания, и като места, и като хора, които срещам, винаги ми носи не само настроение, но и предизвиква различни интереси у мен. Контактувам с много хора, които се занимават с това и започнах да ходя по масови участия, точно заради контакта с хората. Бягането като дейност за мен е много самотно занимание, защото никой от моите приятели не го прави, за да можем да ходим заедно и да си говорим, докато тренираме, но всички участия, на които ходя ме срещат с такива хора и общуването с тях е много интересно. Всеки го прави по различна причина, с различни цели. За мен не е състезание, защото аз съм любителски трениращ човек, но пък финалът винаги означава много. И когато на старта и финала съм с други хора, за които това е важно и интересно, усещането е по-различно, отколкото да тръгна и да се върна сама до Западния парк например.“, разказа Гергана Василева.

Описва и какво е усещането за нея след тренировки и участия: „Тялото ми наистина ми показва, че това ми носи много здраве, много сила, тялото ми е по-силно с бягането.”

През февруари Гергана пробяга полумаратон в пустинята Сахара в Мароко, в който е имало само 7 участници. Именно след това бягане идва идеята за проекта „Бягай с МС“.

„Определено беше най-трудното бягане за мен, но определено беше и най-различното, най-емоционалното, най-силното и най-запомнящото се. И не само това. Този маратон ме накара да се замисля за този проект с тази кауза, който измислих след Сахара. В самата пустиня бягането беше много интересно, около 30% от теренът си беше в самите дюни, което за мен беше адски тежко, не случайно толкова малко хора ходят по тези участия. От тези 7 човека, четирима избягаха пълния маратон“, разказа Гергана.

В края на септември Гергана Василева ще участва в маратона в Берлин. Седмица по-късно ще бяга в Лисабон. Предстоят й също маратони в Мексико, Австралия, Перу, Занзибар и Непал.

В ефира на bTV Radio, Гергана отправи послание към хората: “Да опитват в живота си да включват неща, които ще им носят малко по-различни преживявания от това, което всеки ден изживяваме вкъщи, на работа, в магазина, в кафенето, а дори и на купон. Всяко различно изживяване носи много! “

Как Гергана Василева, която е журналист по професия, е открила за себе си ползите от спорта, за проекта “Бягай с МС”, посветен на борбата с множествената склероза и за каузата, с която тя ще участва в 6-те маратона на 6 континента, както и за предизвикателствата и за вдъхновяващите истории на хората, които среща, чуйте целия разговор пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.