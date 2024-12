„Държи ме еуфорията и мисля, че доста продължително ще ме държи, защото изживяването беше невероятно интересно за мен и много различно от всичко досега.“ Това каза пред bTV Radio Гергана Василева, която снощи се завърна в България, след участието си в маратона и близо 35 часа пътуване от остров Косумел, Мексико. Това беше нейният втори маратон на втори континент, част от проекта „6 маратона на 6 континента“ и от нейната кампания „Бягай с множествена склероза“.

Маратонът на острова се оказал доста по-труден от очакваното и Гергана решила да го замени с полумаратон.

„Реших да го заменя с полумаратон, защото по картинки и четене в интернет смятах, че трасето е абсолютно равно, много красиво, постоянно около океан и в джунглата, и всичко изглеждаше твърде интересно, но там на място установих, че не е съвсем така. Не много стръмно, но постоянно изкачване в първите 20 километра. Половината от трасето, вторите 10 километра се оказаха на 20 метра от океана, вятърът беше ужасно силен, вълните пръскаха директно в лицето ни, влажността беше много, много висока, градусите също, и всъщност реших да заменя с полумаратон, а следващото ми бягане в Танзания ще е пълен маратон, защото трасето се оказа доста по-сложно от това, което аз си мислех, че ще видя там. Това, което направих с моето бягане, всъщност пробягах целия участък в едната посока, без връщането за първия маратон, но смятам, че видях всичко от усещането там.“, разказва Гергана.

„Организаторът на маратона е същият, с който бягах в Мароко в началото на годината, през февруари. Те знаят за каузата ми и дори има статия в техния сайт за моята кауза и за моите участия. Другите участници разбраха за това там на място, когато се запознахме и всички се възхитиха страшно много от това. Четирима от участниците бяха мексиканци, четирима бяха американци, и другите бяхме от България, Молдова, Украйна, Япония. И всички бяха много възхитени от тази кауза. Две от американките, които живеят в Бостън ми разказаха, че там на местно ниво самата община има организация за такава кауза също и те го правят като ултра маратон в помощ на хората с множествена склероза, и всъщност там те събират пари от участниците, за да финансират център за рехабилитация, където ходят тези хора, свързаха ме с техните участници, беше много интересно общуване. И всички бяха доволни, че са част от цялото това нещо, което правя и ме подкрепяха много.“, обясни Гергана, чиято кауза е свързана с борбата с множествената склероза, а бягането е част от терапията за преодоляване на заболяването.

Само 12 са били участниците в маратона, а победител става 60-годишен японец.

„60-годишният японец дойде там, защото това е било подарък от неговите синове за неговата 60-годишнина. Той беше възхитен от всичко, което вижда, каза, че е напускал Япония само 3 пъти в живота си, два от тях е бил в Европа, и сега беше третият път. И беше възхитен от всичко, което вижда там и от нас – хората ,които среща, защото каза, че почти никога не общува с мести хора от неговия град. Беше интересно за него всичко, дискотеката, която имахме в една от вечерите, разказите за нашия живот, всичко беше за него невероятно интересно и каза, че си тръгва най-зареден от всички ни, защото е научил нещо за целия свят, което не е срещал преди.“, разказа Гергана Василева.

Цялото интервю за маратона, за каузата и кампанията „Бягай с множествена склероза“, за предстоящите бягания следващата година, за хората, които живеят на остров Косумел и какви екзотични животни могат да се видят там, както и защо Гергана отново би се върнала в Мексико, можете да чуете на следващия звуков файл.