„Теренът наистина беше много труден, но близо две трети от него минава по Пътя на инките, Inca Trail е едно от най-зареждащите чисто енергийно и емоционално трасета за мен, изтощи ме до крайност. Може би не съм очаквала, че мога да премина толкова сложно за мен трасе, имаше и много височини, имаше и много каменисти етапи, но всъщност едно от най-тежките за мен места беше около половин километър може би преди края на голямото изкачване, тогава почувствах, че разумът ми не може да контролира тялото ми, просто се почувствах безпомощна да ръководя себе си. Това ми се случваше за първи път и тогава осъзнах, че всъщност имам още много да уча за себе си – каква съм аз, как функционирам, как разсъждавам и как приемам всичко около себе си, и себе си включително. Станах, продължих и много скоро след това се почувствах доста бодра и добре, и тогава осъзнах, че продължавам да се запознавам със себе си. Седнах, поплаках малко, огледах се, видях една неописуемо красива природа, едно място, което ще бъде вечно в света, то е направено, изградено, опазвано и съществува от толкова хилядолетия, че аз имам чувството, че тази природа ще бъде за вечни времена и ще предава цялата история, цялата енергия и цялата памет на света. И когато видиш това пред себе си, осъзнаваш, че няма как да не продължиш, то ти дава толкова много сила и те кара да мислиш, че светът те тика напред, за да видиш всичко от него, защото тази енергия е неописуемо силна.“ Това разказа в ефира на bTV Гергана Василева, която стана първата българка, пробягала едно от най-тежките планински състезания в света – маратонът в Перу край Мачу Пикчу. Разказва, че трасето в Перу е било най-сложното от всички маратони досега, на 3 етапа, с различна трудност, с различна настилка и на различни височини.

След финала на инициативата „6 маратона на 6 континента“ в битката с множествената склероза, Гергана Василева организира бягане в Западния парк в София на 21 юни.

„Каня всички хора, които могат да се присъединят, смятам, че ще бъде прекрасно забавление. Там искам да кажа това, че финалът на тази инициатива не слага финал на целия проект, на всичко, което правя и приканвам всички хора да правят – да не спират да се движат, и винаги да имат следващи цели за движение. На 21 юни каня всички в 9 сутринта в Западния парк в София. Събитието го организираме заедно с отдел „Спорт и младежки дейности“ на Столичната община, които ме подкрепиха изцяло с всичко за това събитие, като подкрепа към моя проект, към моите инициативи и към идеята ми да приканя хората да спортуват, да бъдат активни и така да опазват здравето и хубавите мисли в живота си.“, казва тя.

След популяризирането на инициативата „6 маратона на 6 континента“ Гергана Василева разказва, че много хора се свързват с нея, за да сподели своя опит.

„Това, което винаги съм искала да направя е да споделя опита си от всички неща, които съм видяла, че дават резултат в моя случай. Това, което ме опазва здрава при мен са както медикаментите, които приемам, така и различния начин на хранене, който започнах, спорта, който започнах след диагнозата, никога преди това не бях спортувала. А сега виждам, че всичко, което правя като спорт, макар и любителски, ми дава много сила и това е основната терапия за това заболяване като опора, като двигателна възможност за засилване на тялото и опазване на здравето.“, посочва тя.

Финалът в Перу не е край на каузата. Бягането в опознаване на света продължава.

„Първото следващо бягане е в Непал през октомври. Това трябваше да бъде моето пето бягане от проекта, но седмица преди маратона в столицата Катманду имаше граждански протести, почти разрушиха столицата, напрежение, политически смени и организаторите тогава сметнаха, че е нужно да отменят маратона, защото не беше много спокойно и сигурно, но пък сега извън проекта се надявам да преживея тази емоция. За мен това е очакване не само за бягане, но и чисто психологическо изживяване на това трасе, на тези величествени височини. Там ще имаме изкачване до над 4600 метра, за мен това наистина ще е сериозно предизвикателство и с нетърпение очаквам да го изживея истински.“, споделя Гергана Василева.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева за маратона в Перу, за каузата в битката с МС, и какво предстои - можете да чуете на следващия звуков файл.