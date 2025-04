Какво е да пробягаш маратона на австралийския остров Тасмания? За най-тежкото досега трасе от поредицата „6 маратона на 6 континента“, и бягането с кауза в битката с множествената склероза, разказа в ефира на bTV Radio Гергана Василева, която преди часове се завърна от Австралия.

„Най-тежкият маратон за мен беше досега, защото не бях участвала на маратон с такова трасе, денивелацията беше 420 метра, досега най-тежката денивелация, на която съм бягала е под 100 метра. Така че това за мен беше сериозно предизвикателство. Иначе като място, като климат, като температури беше много удачно, защото беше около 15 градуса, в някои моменти валеше малко, дъжд, беше приятно за бягане, но трасето ми беше много сложно, затова и малко по-бавно време имам. Важното е обаче, че стигнах до финал, защото близо 20% от участниците не успяха, заради стръмните изкачвания се отказаха доста хора, които не знаеха какво да очакваме от бягането.“, разказа Гергана Василева.

За маратона, бягането с кауза, с какво я е впечатлил остров Тасмания и защо Сидни се е превърнал в един от най-любимите й градове по света - целия разговор с Гергана Василева можете да чуете на следващия звуков файл.