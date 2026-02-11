"Работим с повече от 10 училища в страната, като сме демонстрирали в повече от 20 училища в 10 областни центрове", допълни той.

По думите му, този спорт свързва хората. "Пикълболът е социален феномен, който свързва хората и им помага да се приобщят. Изключително полезен е за здравето, тъй като динамиката не е висока. Щадящ е за ставите и мускулите и контузиите са много малко. Този спорт няма възрастови ограничения", каза той.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Гергин Ангелов -президент на Българска Федерация Пикълбол: