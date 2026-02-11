"Пикълболът е най-бързо развиващият се спорт. От САЩ навлиза стремглаво в Европа и Китай. България е една от най-силно развитите държави по пикълбол, тъй като сме на 4-то място от последното Европейско първенство през 2025г", заяви пред bTV Radio Гергин Ангелов -президент на Българска Федерация Пикълбол.
"Работим с повече от 10 училища в страната, като сме демонстрирали в повече от 20 училища в 10 областни центрове", допълни той.
По думите му, този спорт свързва хората. "Пикълболът е социален феномен, който свързва хората и им помага да се приобщят. Изключително полезен е за здравето, тъй като динамиката не е висока. Щадящ е за ставите и мускулите и контузиите са много малко. Този спорт няма възрастови ограничения", каза той.
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Гергин Ангелов -президент на Българска Федерация Пикълбол:
Българската Федерация Пикълбол, съвместно с Българската асоциация спорт за учащи (БАСУ), с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, организира Ученически турнир по пикълбол, който ще се проведе на 22 февруари 2026 г. от 13:30 до 17:00 ч. в Тенис клуб „Люлин 6“, ж.к. Люлин, местност Друмо №1, гр. София.
Събитието е първото по рода си официално ученическо състезание по пикълбол за 2026 година и е насочено към развитието и утвърждаването на този модерен, динамичен и достъпен спорт в училищната среда.
Турнирът има за цел да даде възможност на ученици от цялата страна да премерят сили, да покажат уменията си, придобити в часовете по физическо възпитание и спорт, и да участват в организирано състезание с официално класиране.
Участието е само по двойки във следните възрастови групи: 5–8 клас, 9–12 клас, като има индивидуално и отборно класиране за училищата. Поканени за участие са всички училища, които развиват пикълбола в часовете си по физическо възпитание и спорт и желаят да включат своите ученици в официално ученическо състезание. Краен срок: 16 февруари 2026 г. до 12:00 ч. Участието е безплатно!
Организаторите осигуряват спортната база, съдийски състав, медицинско лице, ракети и топки за игра, както и купи и медали за победителите.
Пътните разходи, храната и нощувките са за сметка на училищата.