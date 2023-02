Германският музикант KAMRAD избухна на музикалната сцена още с първата си песен – I Believe. Излязла в началото на миналата година, тя достигна до милиони по целия свят, в девет европейски страни влезе в Топ 10, в пет от тях стана златна или платинена. Музиката си той представя и в TikTok, където публикува хумористични клипове, събрали над 50 милиона гледания. Година след първия си успех музикантът представи втора песен – Feel Alive. И двете пронизват предизвикателното настояще със своето оптимистично звучене. KAMRAD пее за трудните неща в живота, които преодоляваме с леко сърце и с увереността, че ще се справим. А с настроението на неговите песни това е по-лесно от всякога. Самият артист има турбулентна кариера. Той винаги е знаел, че ще се занимава професионално с музика, но първият му албум претърпява неуспех. В него обаче е вложил всичките си пари. В новите си песни той влага цялата си душа и иска с тях да влее светло чувство в потока на живота. Успехът не закъснява…

Вие сте предопределен да създавате музика, както показва Вашият живот и както чувам във Вашите песни. През какво преминахте и на какво Ви научи то?

Израснах с музика, тъй като баща ми свиреше като хоби. У дома винаги звучеше музика и аз исках да стана музикант. Това бе мечтата ми. На 4-годишна възраст започнах да свиря на китара и от тогава никога не съм преставал да се занимавам с музика. Тя винаги е била част от живота ми. Като завърших училище, се замислих – защо да работя нещо, което не ми харесва, когато мога да работя като музикант. С възходи и спадове заниманията ми продължиха 5 – 6 години. После се появи I Believe и всичко се промени. Бе дълго пътешествие и съм съм щастлив, че премина успешно.

Не погледнахте към нещо друго и не се обезсърчихте. Или пък се обезсърчихте, но преодоляхте това?

Никога не изгубих вяра в това да стана музикант. Но имаше моменти, когато съм си мислел, че може би не е било най-доброто решение абсолютно всичките си пари да ги похарча за издаването на албум, който никой не иска да слуша. Да, тези съмнения ги имаше, но те не бяха по-големи от вярата вътре в мен. Никога не съм имал план Б и никога не съм мислел, че ще правя нещо друго, но, разбира се, имало е момент на страхове и съмнения. Но не съм си и помислял да спирам. Винаги съм искал да правя музика и се радвам, че намерих успешен път към това занимание.

Как формулирахте музикалната си концепция? В песните си споделяте за трудни моменти, през които се преминава с леко сърце. Музиката дава плът на посланието, че можеш да продължиш.

Благодаря Ви! Наистина това искам да правя в своята музика – да говоря по теми, с които хората могат да се свържат и да се почувстват разбрани. В първата ми песен I Believe става дума за излизането с хора, които в днешно време не можеш да опознаеш, а Feel Alive е за преминаването през лош момент, запазвайки положителната си нагласа. И през цялото време идеята е на песните да може да се танцува, да ти е забавно, когато ги слушаш, да се пускат в дискотека, да звучат на партита. Стремя се към съчетанието на това да мислиш за песните и да се вживяваш в тяхното послание. Идеята ми за музиката е сериозна тема с хубава мелодия в приятна звучност.

Чувствам, че музиката Ви носи радост и с нея внасяте радост в света.

Благодаря Ви! Това наистина ми е целта в днешните времена, които не са толкова леки, колкото бяха преди. През последните три години в света се случиха толкова много неща. Моята работа като музикант е да направя така, че хората да се вслушат в песента и да забравят за всичко около себе си. Ако стане така – чудесно, затова правя музика.

Как се справяте с очакванията на хората? Песен като I Believe ги кара да искат още от същото, а Вие не трябва да оставате на едно място. Вие следвате същата посока, но вървите напред.

Никога не съм мислил за това по този начин през изминалата година. Тогава много се радвах, че хората харесват музиката ми. I Believe бе първата ми песен, която те реално чуха. Успокоих се, написахме много песни и съм сигурен, че съм открил своя стил. Вече знам как искам да звучи Камрад. Затова и никога не се изгубих. Но… Малко преди издаването на Feel Alive бях доста под напрежение, защото всички около теб искат да имаш още един хит. Опитвам се да не мисля за това, а да правя музиката, която харесвам, да показвам на хората истинската си същност. Това е моята музика, това съм аз като човек. Не мисля за следващия хит, а за музиката, която обичам.

Какво, освен музиката, Ви прави щастлив?

Много неща! Но на първо място – храната. Обичам да опитвам нови неща, да вечерям навън, да излизам с приятели. Най-хубавите ми мигове са тези, в които не мисля за вчера и за утре, а присъствам в момента – тук и сега. Трудно е да стигнеш до този начин на живеене, но когато веднъж си там, разбираш колко е специално това. Щастлив съм, когато наоколо има добра храна и страхотни хора, когато мога да се отпусна и да не се тревожа за нищо. Не се случва толкова често, но ако можеш да живееш в момента – това е идеалното състояние на нещата.

Защо слушате музика?

Когато слушам музика, се опитвам да не мисля за работа и за писане на песни. Това е много трудно, когато всеки ден пишеш музика и мислиш за нея. Много е трудно да слушаш музика и да не се фокусираш върху мелодията, върху това как е била написана тя. Опитвам се да намеря песни, за които да не мисля, просто да ми е приятно да ги слушам тези 2 – 3 минути. Търся положителните вибрации, танца, доброто чувство. Също така имам моменти, в които не слушам музика – просто спирам, за да не ми дойде в повече, когато по цял ден пиша музика.

Как виждате следващия си албум от позицията на днешна ден? Може и да не стане точно такъв, но как се очертава той към сегашния момент – Вашият втори албум, но първи, който светът ще иска да чуе?

Наистина го чувствам като първи албум, а I Believe – като мой първи сингъл, Feel Alive – като втори. Опитвам се да направя така, че хората да разберат как звучи Камрад. Звукът на първите ми две песни очертава основата на албума. А той може и да е краткосвирещ. И ето как би звучал той – с добро настроение, с бързи песни, с хоруси, с текстове, които хората ще искат да пеят на висок глас с мен. Това ми е мечтата – поп песни с положително звучене и с нюанс на инди музика, така че да не са съвършено полирани и да запазват емоцията. Нека да видим в каква посока ще поеме музиката. Имаме много готови песни, които нямам търпение да покажа на хората. Тази година ще има много нова музика. Какво точно – не знам, но ще е хубаво.

Песни, които ще запеем и на които ще танцуваме.

Да, това е целта.

Интервю на Светослав Николов: