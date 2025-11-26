„В миналото ограниченията за паркиране бяха само в центъра на града. Така че максималното време за паркиране за гости е два часа, от понеделник до петък. Сега целият град е една зона, която струва 1,30 евро за половин час. Жителите на Виена могат да паркират за 120 евро годишно, но само в техния район, а не в целия град. Това също намалява дела на автомобилите в града, а също така редуцира общественото пространство, от което се нуждаем за паркиране и което можем да ползваме сега за велоалеи, повече дървета и т.н.Само 1% от гражданите използваха велосипед в началото на 90-те години. Сега са около 11%. Има и сериозно увеличение на хората, използващи градската железница“, заяви пред bTV Radio Гернот Ленц, координатор по трафик контрола и сигнализационните системи в общински отдел МА33 Public Lighting /Wien leuchtet/ във Виена. „Мисля, че това е просто промяна в мисленето на самите хора. Предприемат се много мерки от други наши ведомства, за да убедят хората да използват по-екологични начини на придвижване, да се възползват“, подчерта той.

По думите му, през уикенда паркирането е безплатно, защото много хора отиват на вилите си и има много места за паркиране. Това помага също и за привличането на други посетители в града, туристи и т.н.

„Цената от 2.60 евро за час е една и съща за целия град. В момента се водят дискусии дали да я оставим така или да я променим, така че да има по-висока цена във вътрешните градски райони и по-ниска цена в покрайнините. Но това са само текущи дискусии. В момента цената е една и съща, независимо дали паркирате колата си на последния метър до границата на града или в идеалния център. Обсъжда се дали тази сума да се увеличи след 1 януари, до 1,70 евро“, сподели Гернот Ленц.

„В момента годишната карта за транспорт е 365 евро тоест по 1 евро на ден. Заради инфлацията се обсъжда да стане 460 евро годишно“, уточни специалистът пред Георги Митов от bTV Radio, който посети общинското предприятие с подкрепата на Община Виена - Международни офиси – София.

Чуйте Гернот Ленц пред bTV Radio, озвучен от Огнян Гунчев:

„Във Виена имаме 1300 светофара, тоест по 0,7 на хиляда жители и 0,5 на километър път. Това е горе-долу средното за Европа. Имаме не само един доставчик за нашата светофарни уредби, а четирима.Тя работи върху стандартизирани интерфейси, Уредбата е основа за отворена системна архитектура, така че можем да комбинираме светофар от една компания с контролер за светофари от друга компания и така нататък. Добре е да има взаимодействие между различни компании, т.е един и същ стандарт“, каза още Гернот Ленц.

„Нещо, с което много се гордеем, е приватизацията на обществения транспорт, защото публичният транспорт е гръбнакът на нашата система за мобилност в града. Градският транспорт във Виена се управлява от частна компания, която е 100% собственост на града“, добави той. Ленц поясни, че във Виена се движат 29 трамвайни линии и 95 автобусни линии с около 1000 превозни средства, които преминават през 1000 светофара.

„Преди няколко години дадохме началото на проекта, наречен „Управление на трафика 2.0“, чиято цел е оптимизиране на трафика и намаляване на вредните емисии. Това е съвместен проект на град Виена и ITS Vienna region. Направихме нова екосистемата за управление на трафика 2.0 с различни технически елементи. Един от тези модули беше „асистент за светофари“. Това е приложение за смартфони, насочено към участниците в движението.

„Ако автомобилът, микробусът, моторът е в натоварена зона, ще стигнете до следващия светофар на червено. Ако сте в зона с по-малко трафик, ще стигнете до следващия светофар на зелено. Ако зеленото е зад вас, трябва да намалите скоростта, за да стигнете до следващия зелен светофар. Можете също така да карате по-бързо, за да стигнете до зеленото пред вас, но ако превишите ограничението на трафика, ограничението на скоростта, дисплеят ще стане черен. Така че, не принуждавайте някого да кара с по-висока скорост от разрешената. По този начин не се налага да бързате, когато видите, че следващият светофар е червен, за да можете да се движите плавно. Правите и по-малко спирания и тръгвания за колите, защото знаете кога е зелено, кога е червено. И ако спрете на светофар, който е червен, получавате обратно броене колко дълго ще стои този сигнал, докато отново стане зелено“, разясни той.