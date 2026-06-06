„Седмица на бъдещето“ е покана към всички българи да бъдем по-активни, по-свързани и по-отговорни към света, който създаваме заедно. Защото бъдещето не е просто време, което ни очаква – то започва с действията ни днес. Емблематичната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“ също ще стане част от „Седмица на бъдещето“ като естествена част от инициативата и ще се проведе на 6 юни в деня, посветен на „Общностите, които вдъхновяват“. Така денят на голямото почистване се връща към първоначалната си философия – да подготвим природата и местата, в които живеем, за месеците, в които прекарваме повече време навън – в парковете, планините, около реките и морето.

С мисия да вдъхновява отговорни избори, активен начин на живот и грижа към хората и средата около нас, „Седмица на бъдещето“ ще обедини телевизионното, радио и дигиталното съдържание на bTV около важни обществени теми – от здраве, семейство и образование, през технологии и устойчив начин на живот, до силата на общностите и личния пример.

Днес Георги Митов ви запознава със Силвия Тодорова – носителка на титлата "Царица Роза" за 2002 година, като в момента тя е председател на Асоциация "Царици на розата" Карлово. Чуйте повече:

Your browser does not support the audio element.

Гл. ас. д-р Силвия Тодорова от Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС. Преподава и в СУ и в няколко висши учебни заведения в чужбина.