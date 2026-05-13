Точно в 19:00 ч. на 20 май на сайта Huts.360mag.bg ще бъдат официално обявени номинираните хижи и заслони в тазгодишната кампания “Хижа на годината” 2026 г. - инициативата, която вече няколко години обединява планинари, хижари, организации и любители на българската природа около каузата за развитието на устойчивия планински туризъм у нас.
Едновременно с това ще бъде отворено и гласуването за номинираните обекти в четвъртото поредно издание на инициативата - в продължение на над четири месеца всички любители на планината ще могат да подкрепят своите любими хижи, заслони и хижари, давайки своя глас онлайн от всяка точка на страната.
Началото на новото издание на “Хижа на годината” ще бъде отбелязано с традиционно планинарско парти в клуб Culture Beat Club (НДК), където ще се съберат организатори, партньорите на кампанията, хижари, представители на номиниращите организации и всички, за които планината заема специално място.
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Полина Димитрова – организатор на кампанията и бивш хижар:
И тази година „Хижа на годината“ ще отличи най-добрите примери в българския планински туризъм чрез конкурсна програма в няколко основни категории:
Конкурсни категории
- Най-добра хижа, обслужвана без МПС
- Най-добра хижа, обслужвана с високопроходим автомобил или лифт
- Най-добра хижа, обслужвана с лек автомобил
- Най-добър заслон, нестопанисван на място
- Хижа с най-добра кухня
- Хижа/заслон с най-природосъобразни практики
- Най-чиста и спретната хижа/заслон
- Рестарт на хижа/заслон
- Хижар за пример
През 2026 г. кампанията ще подкрепи следните проекти в планината чрез специални грантови програми:
Грантове
- Програма за хижи с добри условия за посрещане на деца и семейства.
- Предоставяне на аварийна батерия и инвертор като авариен комплект за съхранение на енергия.
- Предоставяне на ефективни решения за осветление на планински обекти
- Подкрепа за обновяване и поддръжка на туристическа маркировка.
Освен конкурсната и грантовата програма, кампанията продължава да развива и инициативи с дългосрочен принос към планинската инфраструктура, устойчивия туризъм и популяризирането на по-слабо посещавани обекти:
Инициативи
- Представяне на по-слабо популярни хижи, заслони и туристически спални – избор на до 8 обекта след номинационен процес с цел насърчаване на посещенията и популяризирането на по-малко познати места в българските планини.
- Поставяне на преси – инсталации на табели и преси на труднодостъпни хижи, които да насърчават посетителите да отнасят със себе си опаковките от напитки. Инициативата цели компресиране на пластмасови бутилки и намаляване на обема им за по-лесно транспортиране до контейнери за разделно събиране в градска среда.
- Облагородяване на маршрута Връшка чука – Ком – инициатива за подобряване на условията по един от емблематичните планински маршрути в България.
- Предоставяне на бои, лакове и грундове, за освежаване на хижи и заслони
През последните години „Хижа на годината“ се утвърди като една от най-разпознаваемите инициативи, свързани с българските планини и планинския туризъм. Освен че отличава добрите примери сред хижите, заслоните и хижарите, кампанията насочва обществено внимание към нуждата от по-добра поддръжка на туристическата инфраструктура и устойчиво развитие на планинските райони.
Инициативата поставя акцент върху хората, които поддържат жив духа на планината – хижари, доброволци и туристически организации, както и върху малките, често трудно достъпни места, които са важна част от планинарската култура в България.
Чрез конкурсната си програма, инициативите и грантовете „Хижа на годината“ цели не само да отличава, но и реално да подкрепя развитието на българските хижи и маршрути, насърчавайки отговорното отношение към природата и активното участие на планинарската общност.
Номиниращи организации: Планинска спасителна служба (ПСС) - 11 отряда от цялата страна; Българска маунтин байк асоциация (БМБА), Българска асоциация ски свободен и екстремен стил ( БАССЕС), Асоциация на парковете в България (АПБ), Пистова спасителна служба, Сдружение за дива природа “Балкани”, Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), МТВ-bg, Планински клуб “Лудите мечки”