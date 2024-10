"Радиото е навсякъде, дори в личния живот. Радиото е удоволствие. Винаги радиото е край мен и с мен". Това призна в ефира на bTV Radio Павел Сотиров - главен продуцент на bTV Radio Group. "Ако остане някакво свободно време, е посветено на спорта. При всяка възможност посещавам плувния басейн", разкри той.

"Най-ранните детски спомени са свързани с радиото. В професионален план това стана в началото от 90-те години с първите частни радиостанции. Имаше страхотен бум за нови медии заради държавния монопол. Еуфорията и интереса бяха невероятни. Дори и сега, радиото държи позициите си, тъй като е медия, която позволява да вършиш работата си, да ти прави компания, да държи ухото ти нащрек с информация и хубава музика", подчерта Сотиров. "Харесвам музиката от 80-те и 90-те години. Почти всичко от плейлиста на bTV Radio ми допада", сподели той. По думите му, "bTV Radio държи лидерска позиция, като продължава да бележи успехи и да бъде припознавано от слушателите, които търсят адекватен и бърз достъп до информация до най-широк кръг публика".

Според Павел Сотиров, "новото техническо осигуряване на студийния комплекс на bTV Radio Group отключва нови възможности за бързо оперативно взаимодействие както в екипа на bTV Radio, така и между екипите на радиостанциите ни с различни профили по интерактивен начин. Имаме специално студио за създаване на оригинално, авторско съдържание за подкасти и допълнителни аудиовизуални формати за радиоефира, социалните мрежи и дигитални платформи. Мобилното ни приложение Radiomate вече звучи с обновено по-високо качество на звука".

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с главния продуцент на bTV Radio Group Павел Сотиров, разположено в звуковия файл: