Легендарният английски музикант Глен Хюз има славна история – от ползотворната си работа в Deep Purple до забележителна солова кариера, която продължава и до днес. „Моята мисия на този свят е да бъда артист.“ – убедено казва музикантът в интервю по bTV Radio, уверен, че и в предишните си животи е бил човек на изкуството. С музиката си той ни помага да видим света с други очи, да открием своите силни страни. Самоопределящ се като духовна личност, той казва, че пее само за истината: „Мисля само за действителното. А действителното е да присъстваш в момента и да даващи на света силата на музиката.“ И ни дава посока: „Трябва да разберем, че любовта е единственият отговор.“

Глен Хюз ще изпълни на концерт в София песните от превърналия се в класика албум Burn на „Дийп Пърпъл“ по повод половин век от издаването му. Програмата включва и песни от следващите два албума на групата – Stormbringer и Come Taste the Band. Той ще пее и ще свири на бас, а в групата са още Сьорен Андерсен – китара, Аш Шиън – барабани, и Боб Фридзема – клавишни. Събитието е на 24 юни от 19 ч. в Парк център „Юнак“ в София (бившата ледена пързалка „Дружба“).

Какво сте открили, че е най-важно за Вашия живот с музиката?

Тя ми е дадена като дар. Още от дете плувам в океана на музиката – от класическата до популярната от началото на 60-те години. Цял живот пиша музика, пея и свиря. И в предишни животи съм бил артист, човек на изкуството и забавлението. Благодарен съм, че знам своето предназначение на този свят. Знаете, че всеки е тук с някаква мисия. А моята е да бъда артист.

Благодаря за музиката, която е била наше вдъхновение през цялото време, включително че ни каните да погледнем към света с други очи, да открием потенциала си, своите силни страни, своята възможност да напредваме. Каква е целта, с която създавате своята музика? В контакта с публиката с какво бихте искали да ни вдъхновите?

Това става с текстовете на моите песни. Като младеж пишех за други неща. Но с напредването на времето, станах много духовен. През последните 25 години аз съм на друго място в жизнения си път. Когато пея, пея само за истината, не изпявам нищо въображаемо и измислено. Пея за положението. в което хората се намираме. Мисля за човечеството, мисля само за действителното. А действителното е да присъстваш в момента и да даваш на света силата на музиката

Какво има отвъд видимото? Какво като цяло пропускаме, а е добре да знаем за света, за да ни подкрепя в живота?

Мисля, че трябва да се отучим от неща, на които са ни учили. Децата израстват със своите семейства. В днешния свят има толкова много информация, на която хората реагират, а вселената се върти и ние сме една малка частичка от тази планета. Задълбали сме в социалните медии, в новините. Толкова сме препълнени с информация. Трябва да разберем, че любовта е единственият отговор.

Да, така е. Единственият! Светът блести с ярки светлини, които ни заслепяват и не виждаме истинската светлина. Докато вашата музика ни я дава. Много харесвам песента Change Yourself oт албума Soul Mover.

Тя е една от моите любими и е много важна. Тя е за това, че трябва да се променим, за да оцелеем. Година след година тялото остарява, но душата остава. За да се развиваме, трябва непрекъснато да се променяме.

Живеем в луд свят, както пеете в тази песен, и трябва да се променим заради самите себе си и заради света. Разкажете ни за най-новите си проекти.

Утре започвам работа с Black Country Communion с Джо Бонамаса, Джейсън Бонъм и Дерек Шериниън – група, която имам от 15 години. Записваме пети албум. Той ще излезе идния януари. И, разбира се, идвам в София на 24 юни, за да свиря на моите прекрасни фенове в България, които толкова много обичам.

А какви ще са програмата на концерта, форматът, песните?

Шоуто е озаглавено „Глен Хюз изпълнява на живо класики на „Дийп Пърпъл“. Тоест – обръщам се към времето, когато бях част от групата, албума Burn. Ще чуете подбрани песни от него и също от Come Taste the Band и Stormbringer. Аз ще пея и ще свиря на бас китара, на китарата е Сьорен Андерсен, на барабаните – Аш Шиън, на кийборда – Боб Фридзема.

А какво ви е най-скъпоценно от времето с „Дийп Пърпъл“?

Тогава бях млад, светът бе нов, групата – успешна. Създавахме нова музика и феновете ни бяха многобройни. По това време бяхме най-голямата група на света. Имахме огромна отговорност да създадем нов стил музика и това направихме в албума Burn.

Как преобразявате тази музика и я пренасяте в новата група и в новите времена?

Когато гледам клипове на „Дийп Пърпъл“ от 70-те, виждам, че сме създавали живия звук и образ на случващото се в света. Сега пресъздаваме това, което правехме тогава, Турнето ми продължава до края на следващата година. Хората в България ще видят абсолютно невероятно изпълнение на тези класики.

Благодаря за възможността да погледнем назад и да видим напред. Какво виждате пред вас за вас и за света?

От пандемията сме в нова епоха. Трябва да разберем, че живеем в крехък свят. Пандемията бе бедствие. Няма да спра да казвам, че единствено ще ни спаси любовта – тя ще ни излекува, тя е отговорът. Музиката никога няма да промени света. Но музиката ще го оздрави.

Интервю на Светослав Николов: