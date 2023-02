Предстои пролетта - сезонът на любовта, най-променливият от всички с разцъфващата си дълго бленувана красота и жажда за живот.

С пролетен повод ще отбележим Вивалдиевите „Годишни времена", получили международно признание като абсолютен музикален шедьовър, пленяващ публиката по цял свят и продължават да придават цвят и настроение на всекидневието ни. На 1 март от 19,00 ч. на сцената на зала „България“, музикантите ще ни обрисуват суровата зима на Вивалди, пищното тържеството на пролетта, стихийността на лятото и щедрия триумф на есента.

Многократни са реверансите на Кварто музикантите към творчеството на Вивалди. И винаги са невероятно емоционални, с изключителен драматичен заряд, последвани от нестихващите овации на екзалтираната им публика, която винаги изпраща артистите от сцената на крака. На 1-ви март солистите на сцената на зала „България“ ще бъдат темпераментният цигулар Иван Пенчев и виртуозните тромпетисти Петър Македонски и Сиво Пенев, а в прочутата “La Follia” втората солистка ще бъде Светлана Станчева, която е неизменна част от титулярния състав на Кварто.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с цигуларката Светлана Станчева и тромпетиста Петър Македонски:

Your browser does not support the audio element.

Програмата ще започне с виртуозния Концерт за 2 тромпета, а завладяващата Вивалдиева “La Follia” (Лудост) ще бъде едно своеобразно въведение към прочутите „Годишни времена”.

Думите са излишни. Вивалди от Кварто. В ръцете сме на най-добрите. И те, и ние, го заслужаваме.

Музикантите от Кварто са част от състава на Софийската филхармония.

Билети ще намерите на касата на зала "България" с намаление за съответните категории и онлайн на адрес: https://www.eventim.bg/bg/bileti/vivaldi-ot-quarto-sofia-bulgaria-hall-603760/event.html?co=bgr