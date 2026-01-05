С голямата цел до април да бъдат засадени общо 6 милиона дървета от създаването ѝ насам започва 2026 г. Гората.бг. Гражданската инициатива, подета от Никола Рахнев преди 12 години, продължава поредицата от кампании, ангажиращи стотици хиляди ентусиасти в цялата страна. Тази вечер тя отваря записването за 30 000 кайсиеви дръвчета и тъй като се очаква по-голям интерес, отколкото са наличните фиданки, осигурява и 50 000 сливи жълти афъзки, списъкът за които ще бъде отворен утре вечер. Дръвчетата се предоставят безплатно, а получателите заплащат единствено куриерска такса, за която с една от фирмите за такива услуги е договорена 30 % отстъпка. Още сутринта на Богоявление започва опаковането на пратките с кайсии, за което са добре дошли да помогнат доброволци след 10:30 ч. в кв. „Бояна“ на ул. „Матей Преображенски“ № 6. „Приятно е, добра компания, добри хора, смислено дело.“ – приканва ни Никола Рахнев в разговор по bTV Radio.

Така Гората.бг изгражда общност от добротворци, засадили 5 300 000 дървета „с 12 години труд, любов и постоянство.“ Скоро започва нова кампания за общини, горски стопанства, училища и детски градини, които ще получат безплатно 200 000 фиданки дъб, бреза, явор, ясен, бор, чинар и други дървесни видове, подходящи за засаждане у нас. „За да облагородим България. С приоритет са местата, пострадали от пожари, дворове на учебни заведения, градски и селски площади.“ Следва ежегодното турне. Миналата година в 45 града бяха подарени 700 - 800 000 дръвчета. „Буквално отиваме на площада, извива се хубава опашка от добри хора, имаме 15 – 20 дървесни вида – и плодни, и паркови – и ги подаряваме.“ – разказва Никола Рахнев. Той специално подчертава, че засаждането на плододаващи дървета е и грижа за пчелите. До края на март Гората.бг ще посети най-малко всеки областен град. До април планът е да има над 6 милиона засадени дървета.

Така инициативата призовава всеки включил се да има градивно отношение към живота и общността, да действа в перспектива. „Хората се променят. Даваме възможност на много хора да се почувстват част от общност, да им покажем, че да се правят добри и смислени неща е възможно, лесно и хубаво. Когато някой направи добро, той получава и подкрепата на общността. Даваме възможност на хората да различат правилното от неправилното, моралното от неморалното, доброто от злото. И наистина да повярват в себе си. В своята същност Гората.бг е красиво явление, споделена мечта, която основно помага да правим хората по-осъзнати и по-добри, възпитава цялото общество в ценности като морал, справедливост, доброта.“ – казва Никола Рахнев.

Стотици тонове храна за хора в затруднено положение, десетки тирове с провизии за бедстващите след земетресенията в Сирия и Турция, оказване на помощ при наводнения в карловските села. Това е също част от дейността на Гората.бтг. „Защото вярваме, че има смисъл и правим това с цялото си сърце. Това е начинът. Надяваме се един ден хората, които сме докоснали и сме им показали, че силата е в техните ръце, да направят по-добрата България, за която всички мечтаем.“

Гората.бг се включи активно в решаването на кризата със сметоизвозването в София, закупувайки камиони. „Когато се появи криза, предизвикателство, проблем, несправедливост, хората започват да реагират, видели, че можем да помогнем. И попитаха как можем да се включим.“ – сподели Никола Рахнев за тази инициатива, дошла от самите участници в платформата. Той се допитва до групата и 95 % от първите 7 000 отговорили казват, че трябва да се подпомогнат усилията на общината. От кметството посочват, че най-необходим е камион за сметоизвозване. За 20 часа са събрани средства за близо два камиона, впоследствие са закупени са още два, а в момента се придобива пети. Купени са стотици компостери, няколко десетки големи метални контейнери, организират се доброволчески акции за събиране на едрогабаритен отпадък и опаковане в чували на разпиляна край контейнерите смет. „Хората третират това като нещо и голямо и значимо. За мен то е още едно доказателство, че когато много хора са обединени от чувство за справедливост, от проблем или предизвикателство, което искат да разрешат, нищо не може да ги спре.“

Интервю на Светослав Николов: