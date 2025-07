Тазгодишните „Горешляци: Празници на минералната вода, здравето и дълголетието“ са организирани от Столична община – район „Банкя“ и са част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.

Хедлайнери през 2025 г. са Мария Илиева, Fyre и Поли Паскова. Всички събития са с вход свободен!

Програмата бе открита на 15 юли с Храмов празник на църквата „Св. Кирик и Юлита“ и освещаване даровете на трапезата и мултижанрови мултимедиен спектакъл по Проект „Богини на водата“ на Сдружение „Благ ден“ в партньорство със СО – район „Банкя“, финансиран по Програмата за младежта на Министерство на младежта и спорта.

Уникалният мултимедиен спектакъл "Богини на водата" даде път на младите. С много енергия, хъс и ентусиазъм те буквално омагьосаха многобройната културна публика, сред която мирно стоящи и следящи всеки детайл деца.

За първи път Банята в Банкя бе артистично осветена, подобно на Фестивала на светлините в София. Театралната игра, текстът, музиката, танците и светлинното шоу бяха смислени, убедителни и поднесени като приятна изненада за публиката.

Текстовете и рисунките от спектакъла са събрани и издадени в книга. На 16 юли е втория спектакъл с вход свободен пред Балнеолечебницата на Банкя

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със заместник кмета на район "Банкя" д-р Александра Александрова:

Вижте програмата на „Горешляци" 2025:

17 юли (четвъртък) 19:30, парк „Ротонда“

ПОЛИ ПАСКОВА, със специалното участие на танцьори от Ансамбъл „Чинари“ и на местните танцови клубове „Пъстра китка“, „Пендари“, „Имане“ и детския танцов състав към Читалище „Отец Паисий“ – Банкя

18 юли (петък) |19:30, парк „Ротонда“

FYRE, със специалното участие на THEO, талантите от Център за изкуство „Зорница“ и Детска вокална група „Диамантите на Банкя“

19 юли (събота) |19:30, парк „Ротонда“

МАРИЯ ИЛИЕВА, със специалното участие на Highlight Singing Academy и таланти от Банкя: Боряна Попова, Цвета Мей, Калина Мангърова

20 юли (неделя), 11:00 – 14:00 ч., парк „Кестените“

XVI ПЛЕНЕР НА ХУДОЖНИЦИТЕ – „Тук мечта поетът: Иван Вазов и Банкя“- Игри и забавления за децата с Парти агенция „Викторио Ленд“

26 юли (събота)

14:00 – 18:00 ч., парк „Кестените“ и пред Централна минерална баня – Банкя

XVI АВТОМОБИЛЕН РЕТРО ПАРАД с Български автомобилен клуб „Ретро“

19:30, парк „Ротонда“

КИНО ПО НОТИ – Мултимедиен концерт на Софийски духов оркестър (ОКИ – ДК „Искър“)

Диригент: маестро Юли Дамянов, със специалното участие на Александра Александрова. Концертът е част от проекта „Лятно кино в Банкя: София-Запад Фест 2025“, изпълняван от Сдружение „Благ ден“ в партньорство със СО – район „Банкя“

Всички малки, големи, млади по дух могат да се включат във фото предизвикателството #ЛятоВБанкя2025