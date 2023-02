Един от инициативните млади хора на България Йонко Димитров гостува в студиото на bTV Radio. През 2015 г., когато бе на 25 години, той изостави актьорското поприще, защото спечели изборите за кмет на Долна Малина с желанието да развие селото и да го превърне в творчески център. Още ненавършил две години на поста, той създаде фестивала Dolna Malina Open Fest и близкото до София село сензационно бе превзето от изкуството и спорта. „Видях амбицията на младите хората и надеждата, с която тръгват към това да правят изкуство.“ – посочи за началото Йонко Димитров. Фестивалът цели изява на таланта, но държи да очертава път напред. Спечелилите конкурсите млади хора получават възможност за професионална реализация на следващия си проект; местните самодейци се изявяват на сцената и впоследствие създават нови творчески инициативи.

Йонко Димитров пред bTV през 2019 г.: Как млад актьор се връща от Лондон, за да стане кмет на село Долна Малина?

Фестивалът отначало се провежда на четири сцени, пръснати в селото. От тази година той се разраства и се мести на стадиона в Горна Малина. С ново име – Malina Open Fest, той ни кани от 16 до 18 юни. „Запазваме традиционния си формат с конкурсите за песен и за кино, работим с електронни спортове, ще има алея на занаятите.“ – изрежда предстоящото Антония Любенова от организационния екип. Тя съобщи, че се очаква да се включат участници от „Гласът на България“ и „България търси талант“ по bTV и посочи: „Идеята на фестивала е да подкрепя изкуствата и спорта във всичките им форми. Както обичаме да казваме – правим го от артисти за артисти.“ „Това е неповторимо изживяване.“ – очаква с нетърпение Malina Open Fest и друг член на организационния екип – Антон Тошев.

Разговорът в студиото на bTV Radio се провежда само няколко дни след успешното представяне на българския национален отбор по електронни спортове на Световното първенство в Бали. Идеята за участието отново дава Йонко Димитров като дейна ръководна фигура в Българската федерация по електронни спортове. Така се появява и родният ни отбор, сформиран след национално състезание. „Другите тренират с години, а нашият отбор трябваше за кратко време да се събере, да формира стратегия, да се сработи. Те играха достойно за България!“ – горд е с постиженията Йонко Димитров. „Помогнаха ни отдадеността към играта, желанието да победим, добрата общност, която се създаде между нас, спортният хъс.“ – коментира един от състезателите ни – Георги Фиков.

Интервю на Светослав Николов: