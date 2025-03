„Аз, завършвайки последния си нов албум, който се казва „Синергия“ и ще излезе през май месец, вече се произвежда, това беше една от последните песни, които измислих като демо с английски текст, измислен, го представих на Дара, защото усетих, че това парче в дует би звучало много добре, и нейният глас е много нежен, има дълбочина и лека меланхолия, и аз си представих, че тя може да се включи в тази песен. Тя много хареса демото, влязохме в студио, тя ме помоли да си измисли нейната част, нейния куплет. Хубавото е, че точно това е модерно в новата музика, че куплетите са различни, не са просто да повториш първия още веднъж, а в случая нейният куплет е с друга мелодия. Мисля, че се получи много интересно, след което седнахме заедно да измислим текста, супер комбинация сме като творчески тандем, все едно бяхме работили и друг път заедно. Реално за първи път сядаме да правим песен заедно. Много леко и смислено се получиха нещата. Даже между сесиите си пращахме отделни изречения и думи за текста. В един момент го финализирахме демото и решихме, че това ще е сингъл. Ето го, „Нито миг“ вече живее своя живот, радвам се, че хората го харесват и го споделят!“ Това разказа пред bTV Radio Влади Ампов-Графа за новия сингъл с Дара Екимова „Нито миг“.

„Нито миг без музика – това е при мен, клише е, обаче това е при мен“, казва музикантът.

Цялото интервю за песента и за предстоящия концерт в Арена София на 13 ноември можете да чуете на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: