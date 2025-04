След огромния успех в София през 2024 г., „The Night of Musicals“ се завръща у нас с национално турне, което ще зарадва почитателите на мюзикъла в осем български града. След концерта в Пловдив (23 април, Зала „Сила“) спектакълът ще завладее сцените , София (24 април, Зала 1, НДК), Габрово (25 април, Спортна зала „Орловец“), Русе (26 април, Арена Русе), Бургас (27 април, Културен дом НХК), Варна (28 април, ДКС), Велико Търново (29 април, ДКС „Васил Левски“) и Добрич (30 април, Драматичен театър „Йордан Йовков“).

Над два часа музикална магия

„The Night of Musicals“ е една от най-успешните музикални гали в света, която повече от 20 години покорява публиката с брилянтни изпълнения и впечатляващи спектакли. Грандиозното шоу със звездни солисти на музикалната сцена е развълнувало над два милиона зрители, превръщайки се в истински феномен.

Публиката ще се наслади на изпълнения на международни музикални звезди, които ще представят най-емблематичните хитове от световните мюзикъли. Сред тях са Fawn Arnold, Nikolett Füredi, Alexander Diepold, Jasmin Madwar, Martin Markert, Christian Schöne, Kathy Krause, Denise Jastraunig, Dale Tracy, Stefan Poslovski, Alexander Kerbst и много други, които вече са покорили сърцата на зрителите в предишни издания на спектакъла.

Тази уникална продукция ще предложи на зрителите над два часа музикална и сценична магия, представена от звездни солисти, които ще изпълнят най-емблематичните хитове от световните мюзикъли.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Янина Вилхалм и Мартин Маркерт от The Night of Musicals /превод: Иван Кюркчиев/, разположено в звуковия файл:

Феерия от музика, танц и впечатляващи изпълнения

Публиката ще се наслади на незабравимо пътешествие през света на международния мюзикъл. Сред акцентите на шоуто ще бъдат песни от „Мулен Руж“, „Най-великият шоумен“ и „Замръзналото кралство“, както и вечните класики „Фантомът от операта“, „Котки“, „Цар Лъв“, „Mamma Mia“, „Брилянтин“ и много други.

Изпълненията ще бъдат съчетани с впечатляваща сценография, изискано осветление и ефектни костюми, които ще потопят зрителите в автентичната атмосфера на Бродуей и Уест Енд.

През последните 25 години „The Night of Musicals“ е спечелил сърцата на над три милиона зрители по света, превръщайки се в едно от най-грандиозните музикални събития. Сега, по случай юбилейното си турне, този спектакъл идва в България, за да предложи незабравими емоции, динамични хореографии и най-обичаните мелодии от световните сцени.

Билетите вече са в продажба онлайн в сайта на Eventim.bg, както и на касите на залите.