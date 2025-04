След огромния успех в София през 2024 г., „The Night of Musicals“ се завръща у нас с национално турне, което ще зарадва почитателите на мюзикъла в осем български града. През април 2025 г. спектакълът ще завладее сцените в Пловдив (23 април, Зала „Сила“), София (24 април, Зала 1, НДК), Габрово (25 април, Спортна зала „Орловец“), Русе (26 април, Арена Русе), Бургас (27 април, Културен дом НХК), Варна (28 април, ДКС), Велико Търново (29 април, ДКС „Васил Левски“) и Добрич (30 април, Драматичен театър „Йордан Йовков“).

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с организатора Мария-Александра Кюркчиева, разположено в звуковия файл:

Над два часа музикална магия

„The Night of Musicals“ е една от най-успешните музикални гали в света, която повече от 20 години покорява публиката с брилянтни изпълнения и впечатляващи спектакли. Грандиозното шоу със звездни солисти на музикалната сцена е развълнувало над два милиона зрители, превръщайки се в истински феномен.

Публиката ще се наслади на изпълнения на международни музикални звезди, които ще представят най-емблематичните хитове от световните мюзикъли. Сред тях са Fawn Arnold, Nikolett Füredi, Alexander Diepold, Jasmin Madwar, Martin Markert, Christian Schöne, Kathy Krause, Denise Jastraunig, Dale Tracy, Stefan Poslovski, Alexander Kerbst и много други, които вече са покорили сърцата на зрителите в предишни издания на спектакъла.

Тази уникална продукция ще предложи на зрителите над два часа музикална и сценична магия, представена от звездни солисти, които ще изпълнят най-емблематичните хитове от световните мюзикъли.

Феерия от музика, танц и впечатляващи изпълнения

Публиката ще се наслади на незабравимо пътешествие през света на международния мюзикъл. Сред акцентите на шоуто ще бъдат песни от „Мулен Руж“, „Най-великият шоумен“ и „Замръзналото кралство“, както и вечните класики „Фантомът от операта“, „Котки“, „Цар Лъв“, „Mamma Mia“, „Брилянтин“ и много други.

Изпълненията ще бъдат съчетани с впечатляваща сценография, изискано осветление и ефектни костюми, които ще потопят зрителите в автентичната атмосфера на Бродуей и Уест Енд.

През последните 25 години „The Night of Musicals“ е спечелил сърцата на над три милиона зрители по света, превръщайки се в едно от най-грандиозните музикални събития. Сега, по случай юбилейното си турне, този спектакъл идва в България, за да предложи незабравими емоции, динамични хореографии и най-обичаните мелодии от световните сцени.

Билетите вече са в продажба онлайн в сайта на Eventim.bg, както и на касите на залите.

Информация за част от артистичния състав

Кати Савана Краузе

Германо-американската певица, учи в Хамбург и Ню Йорк. Привлича вниманието на публиката с изпълнението си на „Time to Say Goodbye“ на живо по Sat1-TV и участва в немската премиера на мюзикъла „Joseph“ от Андрю Лойд Уебър. След това тръгва на международно турне с „Rock meets Musical“, където играе емблематичната роля на Гризабела от „Котките“. В пет различни езика интерпретира ролята на Кристин от „Фантомът от операта“, включително и в Лас Вегас. Пяла е и с култовия рок изпълнител Удо Линденберг във Филхармонията на гр. Есен.

Със своя многоезичен репертоар Кати гастролира в престижни оперни театри, включително в Кралската опера в Копенхаген. За композитора Франк Нимсгерн изпълнява главната роля в мюзикъла „Snowhite“ както на сцена, така и за телевизионен запис по ARD. Като патрон на Германския съюз за защита на децата изпълнява официалния химн „Kinder ohne Schutz“.

От 2014 г. е част от спектакъла „Нощта на мюзикълите“, участва в множество албуми, както и в турнето „The Spirit of Freddie Mercury“. Включва се и в новата постановка на мюзикъла „Пръстенът“ във Фестивалната зала на Лудвиг Фюсен, където играе една от дъщерите на Рейн. През 2022–2023 г. участва в световната премиера на „Джак Изкормвача“ в Театър Хоф. Кати е също преподавател по пеене и двуезична фонетика в няколко академии в Хамбург.

Facebook: kathy.savannah

Instagram: @kathy.savannah

Мартин Маркерт

Завършил музикален театър в Хамбург и Лос Анджелис, Мартин играе главни роли в HAIR, CITY OF ANGELS, DER BEWEGTE MANN и швейцарския хит SPACE DREAM. Изпълнява многократно ролите на Исус в Jesus Christ Superstar и Йосиф в Joseph. Постига голям успех като Тони в West Side Story.

В мюзикъла Ludwig II се превъплъщава в Принц Ото Баварски, Тъмния човек и крал Лудвиг II. С оригиналната продукция на Elisabeth – The Musical обикаля Япония, Китай, Италия, Швейцария, Австрия и Германия, където изпълнява ролите на Смъртта и Рудолф Австрийски.

Изиграва епископа на Бамберг и Метцлер в Гьоц фон Берлихинген по Гьоте. Бил е част от екипажа на круизния кораб Mein Schiff 2 от TUI Group. В 20-годишното юбилейно турне на RENT изпълнява ролите на Бенджамин Кофин III и Роджър Дейвис.

Мартин е бил чичо Фестър в The Addams Family и озвучава герои като Капитан Америка в Hawkeye на Marvel и Квазимодо в Once Upon a Studio по повод 100-годишнината на Disney. Понастоящем работи и като кастинг директор, артистичен директор и режисьор на Ludwig II и на музикалното издателство Gold & Silber.

Янина Мария Вилхалм

Родом от Южен Тирол, Янина завършва обучението си в Hamburg School of Entertainment с отличие. Скоро след това започва работа като солистка на круизните кораби AIDA, където участва в над 50 различни шоу програми.

Изпълнява ролята на Анджелика в Beatclub (Фриц театър, Бремен), както и участия в Sunset Boulevard, Summer in the City, Songs for a New World и The Route of Happiness (като Тринити).

Участва в Dracula на Франк Уайлдхорн, в Back in Time и Starburst Supernova на борда на Color Fantasy. Била е солистка в The Spirit of Freddie Mercury, играла главната роля на Ева Перон в Evita, както и сестра Мери Робърт в оригиналната продукция на Sister Act от Уест Енд. Освен на сцена, Янина е и активна студийна певица.

Дейл Трейси

Американският тенор завършва класическо пеене в Chapman University, Калифорния. Оперният му дебют е в ролята на Тамино в Вълшебната флейта. Участва в множество мюзикъли – The Fantastiks (като Мат) и Kismet (като Калиф).

Пет години изпълнява главната роля в немската премиера на Фантомът на операта в Neue Flora, Хамбург. Играе и Джекил/Хайд в промоционалното турне за немската премиера на Jekyll & Hyde на Франк Уайлдхорн. Последните шест години е солист в San Francisco Opera, включително в La Traviata.

Федерико Гез

Аржентински поп-тенор и актьор с международна кариера. Завършва академията на Себастиан Мелино и участва в телевизионни и развлекателни предавания като Wake up with no make up (Мексико, 2013), Capital Masaryk (2017) и Lio Mykonos (2023).

Катерин де лос Сантос

Родена в Южна Германия, от германо-филипински произход. Завършва обучение по музикален театър във Фрайбург и достига полуфинал в Националния конкурс за пеене в категория Мюзикъл/Шоу. Играе Жени в HAIR, Тигър Лили в Питър Пан и Маугли в Книга за джунглата.

Участва като Мони в Ein bisschen Frieden – Summer of Love във Фюсен. Солистка е на круизните кораби AIDA и Phoenix, участва в шоу програми на Palazzo Colombino (Базел), Schuhbecks Teatro (Мюнхен и Линц). Със собствената си банда SANDHOFEN пее и на Октоберфест. Част е от екипа на The Night of Musicals от няколко години насам.