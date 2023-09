Граждани излизат на протест на 5 септември 2023 г. в 18:30 ч. във връзка с настоящия ремонт на трамвайното трасе на трамвай № 5 в частта в кв. Княжево, касаещ и уникалната покрита спирка на трамвайното колело.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Любо Стефанов от гражданската инициатива „Княжевецъ", разположено в звуковия файл:

Причините са:

-недопустимо увреждане на уникалния спирконавес при неговия ремонт, свързан с разпробиването на покрива му и намеса в оригиналния му архитектурен облик / поставяне на нови водостоци вътре в спирката, изграждане на ново помещение, зазиждане на прозорци и т. н./;

-смяна на предназначението на стария просторен билетен център /за да стане стая за почивка/, зазиждайки гишетата му и измествайки го в ъгъла на спирката в малка новоизградена стая без тоалетна, където се очаква да се помещават едновременно билетен и туристически център за граждани;

-липсата в проекта за възстановяване и отваряне на зазиданите от неизвестен извършител 6 панорамни прозореца на спирката;

-премахването на стария метален навес /и невъзстановяването му/, свързващ последната и първата спирка на трамвайното колело в Княжево;

-лошото качество на ремонтните дейности;

-липса на елементарно обезопасяване и сигнализация на пешеходните трасета, в участъка на ремонта по булевард „Цар Борис III" /с трафик от над 35000 автомобила на денощие/;

-огромното забавяне на ремонта на трамвайното трасе като цяло;





Протестът е изцяло граждански и не е обвързан по никакъв начин с никакви политически партии и организации.