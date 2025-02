На 6 февруари (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведе мирен протест и затваряне на кръстовището на бул. "Симеоновско шосе" и ул. "Георги Русев", като израз на недоволството на жителите на кв. "Малинова долина" от (не)случващото се на територията на квартала. Хората се организират в социалните мрежи.

Снимка: bTV

Организаторите са получили разрешение за мирен протест. Те споделят тревогите на жителите на квартала, които се оплакват от непрекъснатата липса на адекватно почистване и контрол на строителните обекти.

Снимка: bTV

За какво настояват гражданите на столичния квартал Малинова долина и кога ще бъдат решени проблемите им? Чуйте от интервюто на Георги Митов с Калин Лиловски от гражданската онлайн платформа на Малинова долина и организатора на протеста Антони Бойчев: