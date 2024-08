От 22 август до 5 септември в Галерия на открито в парка пред НДК (в алеята до кино "Кабана") изложбата "Активизъм в Действие: Силата да спасим градската природа" представя над 30 фотографии, илюстрации и текстове на 17 артисти, които се застъпват за правото ни да живеем в чиста и здравословна околна среда.

Творбите разказват креативни истории за активизъм, който се грижи за реките, почвата и въздуха, защитава горите, пази биоразнообразието в България. Всички те са отличени в седмото издание на конкурса за социално ангажирано изкуство "Граждански Будилник".

Снимка: Български център за нестопанско право

Изложбата и конкурсът се организират от Български център за нестопанско право (БЦНП). Чрез инициативите Фондацията седем години свързва света на изкуството със света на правата с убеждението, че чрез силата на изкуството можем да защитаваме правата си.

По-рано през годината БЦНП отправя покана за участие в седмото издание на конкурса „Граждански Будилник“ до креативни активисти, за които човешките права са идеал, да защитят правото ни да живеем в баланс с природата и нейните обитатели чрез творческия език, който е тяхна супер сила. Тази година авторите на отличените произведения ще бъдат наградени по време на Граждански Будилник - Фестивал за изкуство и права 2024 - на 31 август /събота/ в Южен парк – София. За четвърта година със събитието се чества силата на креативния активизъм и будния граждански дух. Фестивалът предлага богата програма от креативни работилници за малки и големи, водени от социално ангажирани артисти, образователни игри с участието на правозащитни организации и творчески занимания, модерирани от граждански активисти. Четвъртото издание на творческия фестивал ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК ще се проведе на 31 август, 2024 г., от 10:00 часа в София, Южен парк, като част от "Реките на София".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с организагора Айлин Юмерова – програмен директор на Българския център за нестопанско право и фотографа Денислав Стойчев, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Събитието, както и всички работилници, концерти и творчески занимания са напълно безплатни и отворени за всеки, който проявява интерес. Повече информация ще откриете на сайта на Български център за нестопанско право, както и във Faceook събитието. Подкрепата за реализирането на изложбата е осигурена от Фондация „Америка за България“ и Столична община.