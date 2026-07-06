"Благодаря, България“ е завладяващ визуален и танцов спектакъл с автор, режисьор и хореограф Грета Пенчева. Представлението съчетава модерен танц, 3D мапинг, фолклорни мотиви и огнено шоу. То разказва история за връзката между Майката Земя (България) и човешката душа.

След грандиозния си успех на Международното биенале в Чако, Аржентина, под патронажа на ЮНЕСКО, където е гледан от над половин милион зрители, спектакълът е готов да се завърне в Аржентина, за да обедини най-голямата българска общност в Южна Америка.

За целта творческият екип е разработил нов проект. "С новия спектакъл „Вътре в дъждовната капка“ България ще бъде представена като държава с жива, съвременна и иновативна култура, която съчетава традиция, нови технологии, музика, танц и визуални изкуства. Участието ще допринесе за укрепването на културните връзки между България и Аржентина, ще популяризира българското изкуство пред международна публика и ще затвърди присъствието на страната ни на една от най-значимите културни платформи в Латинска Америка", споделят организаторите.

Сега те се нуждаят от финансова подкрепа, с която да представят България на международната сцена в Аржентина и да продължат историята, започнала с първото място през 2024 година на Биеналето в Чако. Всеки може да направи дарение на следната банкова сметка IBAN: BG76BPBI79421025699901 или по Revolut.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Грета Пенчева, разположено в звуковия файл:

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За събеседника:

Авторът, хореограф и режисьор Грета Пенчева беше отличена в престижната класация Forbes България „30 под 30“ в категория „Изкуство и култура“. На 18-годишна възраст Грета напуска България и заминава за Англия и Испания, където се обучава и работи професионално в сферата на танца и сценичните изкуства.