Като историческа справедливост определи председателят на групата съветници от „Демократична България – обединение“ Грети Стефанова решението на Столичен общински съвет с призив държавата да премести скулптурите от Паметника на съветската армия в Музея на изкуството от периода на социализма или на друг държавен терен извън центъра на София. Доклад на групата, внесен преди 3 години, сега бе обсъден и гласуван от Общинския съвет. В подкрепа на призива за преместване гласуваха 41 съветници, 14 бяха против, един се въздържа. „Толкова години неправомерно, грозно и застрашаващо в небето на София се издига паметник, който говори само за насилие и за война. С преместването му то ще бъде свободно. Това го дължим на нашите деца, на бъдещето на България. Но бяхме и в дълг към нашите деди. Това е справедливото решение за свободата на България.“ – посочи Грети Стефанова в интервю по bTV Radio. Днес защитниците на паметника направиха жива верига около него, а пред Столичния общински съвет се проведе протест.

Интервю на Светослав Николов: