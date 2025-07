Група „4етно“ е новият свеж полъх в българската музика, перфектно съчетание от музика и стил. Уникалният fusion между етно, поп, джаз, фънк и съвременна алтернативна музика е дело на четирима млади артисти, търсещи различното звучене. Всяко тяхно изпълнение е пътешествие между традицията и модерността.

Младите изпълнители от Русе творят в състав: Гоце Великов – вокал, Виктория Виналиева – вокал, Ирина Атанасова – пиано, Валентин Митев – барабани и от скоро Стенли (гост китарист). Освен музиканти по душа, трима от тях са и преподаватели, което ги прави още по-уникални.

Снимка: Iva Dimitrova

За вокалистката Витория музиката винаги е била центъра, около който цял живот се е въртяла, а Гоце Великов гледа на всяка песен като на свое дете, „госпожата“ по пиано и солфеж - Ирина споделя, че мечтае за обрат в мисленето на хората и иска човечността и добротата да вземат превес, а глупостта да слезе от власт.

Мечтаят разбира се за сцена, музика, но и за това да бъдат достойни и да използват таланта си за добри дела. „Искам много да успея да оставя музика, която да помага да променя, да кара хората да мислят, защото мислещият човек се променя прогресивно.“ – споделя Гоце Великов.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Виктория Виналиева, Гоце Великов и Ирина Атанасова от Група „4етно“:

„До мен докосни се“ най-новото парче на група „4етно“ е лятно, завладяващо и е доказателство за иновативния подход на младите изпълнители към музиката. Те демонстрират способността си да комбинират разнообразни музикални влияния в едно цялостно и завладяващо произведение, което създава уникален и завладяващ стил. Хем ти е хубаво, хем ти е лятно, хем ти е танцувално.

Това е песен, която намира хармония в контраста, перфектното съчетание между модерното и традицията.

Девизът на групата е: „Съхрани това, което те е съхранило.“ — израз на уважение към корените, силата на културата и връзката между поколенията.