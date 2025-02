Българската рок група SEVI ще отбележи 15 години от създаването си с концерт на 29 март в Sofia Live Club. Специален гост на събитието ще бъде бившата китаристка на Evanescence – Jen Majura, с която SEVI имат съвместна песен и видеоклип “To Hell and Back”. Преди месеци SEVI бяха на крачка от номинация за "Грами" в категория "Най-добро алтернативно музикално изпълнение" за песента „World that doesn't fit“. За турнетата и концертите на групата, музикалните послания, предстоящите участия и срещата с българската публика на 29 март, в студиото на bTV Radio гостуваха вокалистката Светлана Близнакова и басистът Рали Велинов.

„Със сигурност поне за нас страшно много опит, много успехи, много провали, много събития, наистина минаха като един миг, но научихме страшно много за музикалния бизнес, за музиката като цяло, за това кои сме ние,какво искаме да правим, какво искаме да кажем на хората. Мисля, че пораснахме и съумяхме да изградим едно семейство в лицето на SEVI, въпреки че през годините имахме не малко смени в състава. Всеки един от тези колеги остави някакъв цвят в палитрата на SEVI, благодарение на всички тях изградихме всичко това, което сме днес и най-вече благодарение на феновете. Така че цялото това нещо за мен е едно голямо семейство SEVI, което има своя облик и своя път. И съм благодарна най-вече, че успяхме да устоим и да продължаваме да вярваме в това, което правим, въпреки всички трудности“,посочи Светлана Близнакова за това какво са 15 години за една рок група.

„Трудните моменти са буквално на ежедневна база при нас, защото при всяко пътуване, при всяко турне и участие не знаеш какво ново ще те изненада - на пътя, в клуба, но като че ли по-носталгично поглеждам към ранните ни години, защото сега си давам сметка, че тогава отговорността ни не беше толкова голяма към феновете, всичко беше много емоционално, почиваше върху пробата, да опитаме това, да опитаме онова, всичко беше по-забавно, имахме повече и време, и право на грешки, и по-лесно ни ги прощаваха като че ли. Сега с годините отговорността расте, и все повече осъзнаваме, че не само ние, а и всички артисти - много е важно човек какво си позволява да казва от сцената, както и извън нея и трябва всички да бъдат с ясното съзнание, че тези неща не са някакви смешки в залата, а хората наистина тези неща им влияят по някакъв начин, и отговорността наистина е много голяма кой зад каква кауза застава и какво се позволява да казва. Сега, 15 години по-късно, се опитваме да сме малко по-фокусирани, по-прецизни в нещата, които искаме да кажем, защото и ние също пораснахме заедно с нашите фенове“, казва Рали Велинов.

За гостуването на Jen Majura на концерта на 29 март, изненадите, които са подготвили за публиката, и какво още им предстои, чуйте целия разговор пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.