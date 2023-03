Сестрите Ива и Елена Тодорови, основателки на алтернативната група IVA разказаха за посланието в песента Morningstar, която предпремиерно чуха слушателите на bTV Radio.

„Това е една песен за звездите на нощта, които не се боят да блестят и на следващия ден, което може да означава много неща и могат да блестят по всякакъв начин, както си пожелаят, и днес е предпремиерата, а песента ще издадем утре. Така че – специално е за нас усещането да сме тук сега с вас“, казва Елена, която е автор на текста.

„Цялата песен като идея за музика я направи сестра ми, защото тя по принцип пише текстовете и аз бях в леко затруднение да я довърша като аранжимент, защото беше по-поп, по-рок звучене имаше. Отне ми малко време да се справя с нея и заедно с прекрасния ни колега Явор Милчев, той ни помогна малко да вкараме по-различно настроение в песента, така че колаборацията е нещо много силно“, посочва Ива.

„Беше след едно много тежко парти, където така блестях сутринта, че бляскаво се появих на работа, легнах под елхата и казах на шефката ми, че аз съм подарък. От там Morningstar“, допълва с усмивка Елена.

Целия разговор с Ива и Елена Тодорови можете да чуете на звуковия файл.