"Happy End" е първата песен от предстоящия дебютен албум на MARTINNA. Автори на музиката са самата Мартина Иванова и Денис Попстоев, който създава и аранжимента на парчето.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мартина Иванова-MARTINNA, разположено в звуковия файл: