„За образованието и технологиите с Академия Роботика". В този епизод ще разгледаме предстоящото събитие "Hello, Space!" или на български - АЛО, КОСМОС | Говори България 4.0, организирано от Академия Роботика в сътрудничество с Атлантическия клуб, посолството на САЩ и НАСА. Ще обсъдим значението на това събитие за децата по космическите изследвания и как то може да вдъхнови следващото поколение учени и инженери. До края на май децата могат да задават въпроси към специалния гост на "Hello, Space!"през юни в София- астронавтът Майкъл Лопез Алегрия.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Емануел Янкулов- съосновател на Академия Роботика, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

За събитието:

Атлантическият Клуб в България и Националният Space & STEAM Клъстер, верни на мотото „Изпреварваме бъдещето!“, за четвърта поредна година инициират младежкия научен фестивал „АЛО, КОСМОС | Говори България 4.0“.

Тазгодишното му издание е планирано за 25-ти юни 2024 г., под патронажа на министъра на образованието и науката на Република България. Основната цел на фестивала е да разпали въображението на децата и младежите, вдъхновявайки ги да отправят поглед към Космоса, Луната, Марс и отвъд, както и да преследват пътя към Нобелова награда и други най-големи постижения в STEAM областите.

Програмата на фестивала ще обхване разнообразни теми, включително космоса и вселената, черни дупки, телепортация и квантово криптиране, пътуване във времето, клониране, живот на границата на безсмъртието и Антарктида. Участниците ще се насладят на вдъхновяващи лекции от изтъкнати учени и преподаватели като проф. Леандар Литов, проф. Христо Пимпирев, проф. Франц Ренц и много други. Фестивалът ще включва повече от 20 семинара, над 40 интерактивни щанда и вълнуващи демонстрации на живо. Тази година гост на фестивала ще е и активен астронавт – Майкъл Лопез-Алегрия, бивш астронавт на НАСА и понастоящем главен астронавт в Axiom Space.

Всички активности по време на събитието ще са безплатни за децата, техните учители и родители.

За изминалите три години броят на посетителите на “АЛО, КОСМОС | Говори България” надхвърля 4500 души, а достигнатата аудитория чрез традиционни, онлайн медии и предаване на живо по NASA TV се равнява на над 23 милиона души от цял свят.

Фестивалът запазва фокуса си върху изследването на космоса и STEAM областите и продължава да бъде вдъхновяващо образователно събитие за деца на всякаква възраст, техните родители и учители. Тази година АЛО, КОСМОС отново ще бъде изпълнен с разнообразни активности, разпалващи въображението и мечтите за изследване на Вселената и отвъд нея. Подготвили сме безброй изумителни занимания за малки и големи, сред които чат на живо с астронавт от НАСА, завладяващи научни работилници, интерактивни изложби, провокиращи мисълта лекции и атрактивни демонстрации. Тазгодишното издание ще се фокусира повече и върху A-то в STEAM, а именно ARTS, като програмата ще включи множество артистични занимания, сред които работилници за виртуална реалност и генериране на изображения чрез изкуствен интелект, рисуване, изложби и много други.

Всичко това, за да отворим погледа на децата на България към изкуството и естетиката, които играят жизненоважна роля във всяка област, включително и в космическите науки. Докато се подготвяме за нашето четвърто издание, се стремим към още по-забележително събитие, което да събере преподаватели, професионалисти от индустрията, научни експерти и най-вече – бъдещото поколение иноватори, астронавти, нобелови лауреати и мечтатели!

За Академия Роботика:

Академия Роботика - от курсове за деца, рождени дни с LEGO роботи, през обучения за учители до първата детска книга за програмиране в Minecraft. Те възпитават следващото поколение технологични лидери, като правят програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Присъединете се към нас, за да разберем как практическият подход на Академия Роботика прави революция в STEM образованието, насърчава логическото мислене и подготвя младите умове за света, управляван от технологиите.