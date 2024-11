Входната врата на България летище София и директорът на летище София бяха отличени в конкурсът „Мениджър на годината“ за постижения на висшия мениджмънт у нас. Събитието се организира за 17-ти път от списание "Мениджър".

Церемонията по награждаването се проведе в присъствието на президента на Република България Румен Радев и представители на прогресивния български бизнес. Държавният глава изрази увереност, че отличието е морално задължение, че всички поети ангажименти при спечелването на концесията на летище София – от качеството на услугата до изграждането на Терминал 3 на най-високо световно равнище, ще бъдат изпълнени. Филмът за церемонията ще бъде излъчен на 24 ноември от 16:00 часа по bTV.

Хесус Кабайеро Пинто е главен изпълнителен директор на "СОФ Кънект" АД - концесионера на летище София. Той пристига в страната ни по средата на COVID-19 пандемията- период, който описва като „най-лошата криза в историята на авиацията“. От тогава насам той е в основата на бързото възстановяване спрямо всички други държави в Европа.

„Ще ни бъдат необходими около 16 000 служители около Летище София, когато отворим Терминал 3. Предвидили сме нарастващия брой пътници, изграждането, строителството и поддръжката, както и цялата верига на доставки около аерогарата", заяви Хесус Кабайеро пред bTV Radio.

„Щом отворим новия Терминал 3, ще използваме работещите екипи от Терминал 1. Всички ще бъдат необходими и не можем да се лишим от никого. Важно е да отбележим и тренировъчния център-академия, който ще открием там. Той ще служи не само за Летище София, а за целия регион", добави той.

По думите му, от 25 ноември ще се затвори многоетажният паркинг. „В момента призоваваме пътниците да не паркират в него, да преместят паркираните вече автомобили, за да можем да започнем реконструкционните дейности", подчерта Кабайеро. „Преди броени дни открихме нов паркинг с 500 места пред Терминал 2.

„От средата на декември ще открием още 500 места, така че преди Коледа ще разполагаме с 1000 нови паркоместа. Въвеждаме и нова система за управление на трафика пред терминалите чрез тикет системи за достъп и автоматично разпознаване на регистрационните номера. Това ще се случи след Рождество Христово", каза още летищният мениджър.

Кога ще отвори врати новия Терминал 3? Ще се преименува ли столичната аерогара? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с изпълнителния директор на компанията- концесионер на столичния аеропорт Хесус Кабайеро, озвучено от Павел Сотиров: