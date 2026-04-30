България бе домакин на 51-вата среща на Комитета по технически, оперативни и теми от областта на безопасността (Technical, Operations & Safety Committee – TOSC) към европейската асоциация на летищата ACI EUROPE. „За нас е чест да бъдем домакин на една от най-значимите срещи в рамките на ACI EUROPE в момент, в който летище „Васил Левски“ – София се подготвя за следващата си голяма стъпка – изграждането на Терминал 3. Това е ключов етап от трансформацията ни в първото 5-звездно регионално летище в Европа. Форумът предоставя ценна възможност да обменим опит и да обсъдим иновациите, които ще определят бъдещето на летищните операции и безопасността.“, каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на компанията-концесионер на Летище "Васил Левски" СОФ Кънект.

Дружеството в партньорство със световния лидер в областта на търговията на дребно и F&B - Avolta, обяви откриването на изцяло обновена търговска зона на Терминал 1 на летище „Васил Левски“ - София. Модернизираната търговска среда предлага на пътниците по-голямо удобство, по-богато продуктово разнообразие и по-добро цялостно изживяване преди полет.За целите на обновяването бе създаден нов дизайн на търговските пространства на Терминал 1 като въведе модерната walk-through концепция в съответствие с най-добрите международни практики. Търговската зона е увеличена двойно и вече обхваща близо 1200 кв. м, с ново съвременно оформление, разширени продуктови категории и безпрепятствен достъп за всички заминаващи пътници. Открити са и два ресторанта- за българска и италианска кухня.

„В СОФ Кънект сме ангажирани с трансформацията на столичното летище в модерна, гостоприемна и ориентирана към пътниците врата към България. Въпреки че Терминал 1 ще бъде затворен за търговски полети след въвеждането в експлоатация на Терминал 3, ние продължаваме да инвестираме в подобряване на пътническото преживяване още днес. Заедно с нашия доверен партньор Avolta гарантираме, че всеки пътник, преминаващ през Терминал 1, ще има повече комфорт, избор и удобство, докато изграждаме летището на бъдещето.“, подчерта Хесус Кабайеро.

„Радваме се, че продължаваме партньорството си със СОФ Кънект по развитието на Терминал 1. Новият walk-through безмитен магазин, заедно с нашата италианска концепция за целодневно обслужване, както и вече откритият ресторант с българска храна, разширяват търговското и гастрономическото предложение за пътниците и допринасят за по-удобно и съвременно летищно преживяване. Тези обекти надграждат и по-широкото развитие на нашето партньорство на летището в София в рамките на двата терминала.“, каза Валтер Зайб, главен изпълнителен директор за Северна, Централна и Източна Европа в Avolta.

Обновената търговска зона на Терминал 1 надгражда успешното партньорството между СОФ Кънект и Avolta. За по-малко от шест месеца на Терминал 2 на Летище „Васил Левски“ - София бяха открити четири нови търговски обекта, включително заведение с меню от топли ястия за споделяне и удобни предложения за бързо хапване, безмитния магазин в зоната „не-Шенген“, магазин за покупки в последна минута в зоната „Заминаващи“ и търговския обект в зоната „Пристигащи“. През 2024 г. на Терминал 2 беше открит и най-големият walk-through безмитен магазин в България с площ от близо 2000 кв. м. Това динамично развитие отразява споделената амбиция на двете компании непрекъснато да подобряват търговските предложения, да повишават качеството на обслужване и да позиционират летището в София като водещ авиационен хъб в региона.

"Инвестирахме общо над 1 милион евро, за да изградим ритейл площите и ресторантите. Това означава много, като се има предвид, че са на терминала, който предстои да затворим. Докато той е отворен и предоставя услуги, трябва да можем да предложим възможно най-доброто ниво на обслужване", заяви пред bTV Radio Хесус Кабайеро. "Вече сме във фазата на планиране и проектиране, за да превърнем Терминал 1 в терминал за бизнес авиация, тъй като има огромно търсене". По думите му, целта е да разширим и Тренировъчния център, товарния трафик, а също така и да подобрим музея на авиацията", добави той.

СОФ Кънект е оператор на най-голямото международно летище в България. През 2021 г. компанията пое управлението на летище „Васил Левски“ - София за срок от 35 години. Глобалният

инфраструктурен фонд Meridiam притежава 100% от капитала на СОФ Кънект. Концесионният проект е дългосрочен план за модеризиране на летището, повишаване нивото на услугите,

подобряване на пътническото преживяване и инфраструктурата до най-високи световни стандарти. Целта е насърчаване на икономическия растеж на България, привличане на повече

туристи и превъръщане на страната ни в предпочитана дестинация. Повече информация за столичното летище на: https://sofia-airport.eu/bg/