"В периода март-април ще започнем обновяване на залата за заминаване и гишетата за чекиране на багаж на Терминал 2. Идеята е да удвоим техния брой, като ще въведем нова технология на обработка на багажите. Ремонтът ще продължи около 2 години, което ще затрудни пътникопотока, тъй като залата за заминаване ще бъде наполовина свободна заради реконструкцията. От сега моля за извинение и търпение по време на ремонта". Това заяви в ефира на bTV Radio главният изпълнителен директор на СОФ Кънект - компанията-концесионер на Летище „Васил Левски“ София г-н Хесус Кабайеро. "Продължаваме обновяването на покрития многоетажен паркинг. Очакваме да приключим този обект в края на годината декември- януари. През април-май тази година ще открием нова зона за хранене с ресторанти на Терминал 2. Отново през април-май предвиждаме откриването на дългоочакваната зала за пушачи, които през лятото вече ще могат да я използват. Казах "дългоочаквана", тъй като това се оказа най-търсеното място според анкетите, които направихме сред пътниците", добави той. Според Кабайеро, към края на годината ще открием конкурса за строителство на третия терминал, за да започнат дейностите през следващата година. "До няколко седмици официално въвеждаме системата за достъп на таксита", разкри летищният мениджър. "Антидрон системите се развиват изключително бързо. В момента на пазара няма такава, която в действителност да решава всички възможни проблеми в летищната индустрия", твърди той.

Внедряването на частна 5G мрежа предстои на столичното летище. Сред само четири от 600 европейски летища, които в момента разработват бързата комуникационна технология, този проект твърдо позиционира софийската аерогара в челните редици на дигиталната трансформация, като затвърждава статута й на един от най-иновативните регионални въздушни центрове в Европа. "В момента аеропортът работи с независими системи, които на практика в много случаи са на ръчен режим, което не позволява напредък в техническите решения. Внедряването на 5G мрежа обединява цялата информация и системи и позволява прилагането на изкуствен интелект и добавена реалност в единна обща мрежа. Така ще разполагаме с потенциала и основата за въвеждането на всички приложения на пазара по един бърз и ефективен начин", подчерта Хесус Кабайеро.

Проектът на стойност 5 921 500 евро е съфинансиран от Механизма на ЕС за свързване на Европа (CEF) с 4 441 125 евро и трябва да бъде завършен за период от 36 месеца. След като заработи, 5G мрежата ще покрие впечатляващите 8 квадратни километра, осигурявайки почти 100% покритие на открито и 98,9% на закрито в ключовите зони на летището, включително перона, терминали и оперативни съоръжения. Използвайки IoT сензори и анализи, управлявани от изкуствен интелект, мрежата значително ще намали времето за чакане на пътниците, ще оптимизира потока на терминалите и ще осигури усъвършенствани мерки за сигурност като видеонаблюдение на периметъра, интелигентно управление на наземния трафик и бърза координация при аварийни ситуации. Освен подобряването на летищните операции, частната 5G мобилна мрежа ще играе решаваща роля в подкрепа на институциите, включително правоприлагащи органи, пожарни бригади и спешни медицински услуги, като предоставя стабилна свързаност и анализ на данни в реално време за бързо вземане на решения в критични ситуации.

С тази стратегическа инвестиция в свързаност от следващо поколение летището в София не само подобрява оперативната ефективност и сигурността, но и предефинира изживяването при пътуване, поставяйки България на картата като лидер в интелигентните летищни технологии. Това е вторият проект с европейско финансиране, след този за електрификация на летищните наземните операции ESAGO на стойност 1 860 000 евро, като приносът на ЕС в него възлиза на 930 000 евро.