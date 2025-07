От 14 юли тръгна нощния транспорт към Летище София. СОС одобри и сливането на линиите с номера 84 и 184 в една линия - 84. Автобусите по линията, вместо директно от "Редута" към "Дружба", ще минават през двата терминала на летището и след това ще се насочват към "Дружба". След като се обединиха маршрутите на автобуси № 84 и 184, започва да се движи нощният автобус № N4 до столичната аерогара. Нощната линия № N4 изменя маршрута си, като се удължава до двата терминала на летището, след което ще се отправя към ж.к. "Дружба". По този начин ще се гарантира денонощно транспортно обслужване на летище "Васил Левски" - София, е записано в доклада на вносителите - Борис Бонев и Гергин Борисов от "Спаси София".

Снимка: bTV

"Това е много добра новина, защото от години работим с Общинския съвет за подобряване на връзката между града и летището. За пътниците, но и за служителите, защото това е денонощно летище. Имаме много работници, които идват на работа през нощта, и това беше искане и от нашите служители. А пътниците, които също идват през нощта, вече имат тази възможност за обществен транспорт до града", коментира пред bTV Radio изпълнителният директор на компанията-концесионер СОФ Кънект на Летище "Васил Левски"-София Хесус Кабайеро. "Имаме работна група между Столичната община и летището, която да координира разписанията на полетите и да съгласува разписанията на автобусите с нашето планиране на полетите", уточни той.

Снимка: bTV

"Тази година очакваме над 8 милиона пътници. Това лято, по отношение на пътникопотока, ще бъде подобно на миналото лято, с увеличение от 3 до 5 процента, но броят на дестинациите и въздушната свързаност ще бъдат подобни спрямо миналата година", добави той.

Какви новости да очакваме на столичната аерогара, чуйте от интервюто на Георги Митов с Хесус Кабайеро /дублаж: Иван Георгиев: