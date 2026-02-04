"Когато започнахме концесията, този паркинг беше в много лошо състояние, така че трябваше да го затворим. Преди да го направим, трябваше да изградим този капацитет отвън. Изградихме хиляда места отвън и след това затворихме този паркинг. След една година, в началото на февруари, най-накрая ще можем да го отворим, защото можете да паркирате и да отидете директно до терминала. Тъй като е покрит, това го прави много по-удобен, когато вали дъжд или сняг или когато е горещо. Искам да благодаря на всички за търпението им, защото е затворено повече от година и защото през тези първи зимни месеци пътниците трябваше да ходят пеша в дъжда или снега до терминала. Но най-накрая ще бъде отворено в началото на февруари". Това заяви пред bTV Radio главният изпълнителен директор на концесионера на Летище „Васил Левски“- София Хесус Кабайеро.

„През 2025г. имахме 8,4 милиона пътници, което е рекорд. Подобрява се свързаността между България и света“, коментира той. „Всички самолети, които кацат тук, не плащат по-високо ценово равнище. Няма да увеличаваме таксите“, увери летищният мениджър.

Според него, планът на европейските институции относно ръчния багаж, който може да стане безплатен от тази година, „ще създаде известен стрес по време на качване, защото самолетите нямат капацитет да натоварят всеки пътник, който да носи повече от един малък багаж. Ето защо авиокомпаниите регулират това чрез ценообразуване. В противен случай, процесът на качване се забавя. В даден момент това може да създаде известно напрежение по време на качването. Не знам как ще работят правилата и как ще бъдат приложен - дали ще бъде чрез директива или регламент. Директивата би била специфична за всяка държава, докато регламентът би се прилагал за всички държави членки. Като летищен оператор, ще трябва да реорганизираме процеса на качване. В крайна сметка, ще трябва да адаптираме процедурите за качване към новите разпоредби.

Хесус Кабайеро посочи още, че „Терминал 3 ще бъде там, където сега е стоянката за таксита до Терминал 2. Това ще бъде зоната за пристигащи. Те ще бъдат първите, които ще използват новия терминал. Терминалът ще обхваща цялата зона около контролната кула и ще се простира чак до хангарите на германския национален авиопревозвач. Новият терминал ще бъде повече от два пъти по-голям от Терминал 2. Капацитетът на втори и трети терминал ще бъде за 20 милиона пътници, което е двойно повече от днешния...Прекарахме две години в подготовка на цялото проучване за въздействието върху околната среда. Сега сме в последната фаза и очакваме да получим одобрение преди лятото, след което можем да започнем строителството. Успоредно с това стартирахме тръжната процедура. След лятото ще възложим договора на компанията, която ще спечели . Ще започнем строителството преди Коледа тази година".

„Шенген ни помогна да увеличим трафика, като ефектът е 4% повече превози. Еврозоната също така улеснява нещата, защото предлага уникална модерност. Когато пътниците избират летище, ако Шенген използва една и съща валута, това винаги улеснява нещата. Към това ще прибавим и привличането на инвестиции. Да бъдеш в еврозоната също така осигурява комфорт и стабилност за чуждестранните инвестиции", коментира летищният мениджър.

