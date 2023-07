"В момента се заемаме с цялостно обновяване на Терминал 2. Приключваме дейностите по новия дизайн, който ще бъде готов в края на юли. След като завършим тази концепция, ще бъде стартирана фазата по изграждане на нов Терминал 3, над чийто дизайн все още работим". Това заяви в предаването "За града" по bTV Radio изпълнителният директор на концесионера на Летище София Хесус Кабайеро. По думите му, столичната аерогара ще бъде ремонтирана продължително до 2030- 2031г. "Терминал 3 ще бъде разположен около контролната кула в посока към хангарите на немския национален авиопревозвач т.е посоката е към Терминал 1. Разстоянието ще бъде разумно и няма да е голямо, като Терминал 2 и Терминал 3 ще бъдат свързани. Причината е, че Терминал 2 има достъп до метрото. В този смисъл, Терминал 2 и Терминал 3 ще функционират като един", каза още шефът на Летище София. Според Кабайеро, общият размер на бюджета за тази цел е 624 милиона евро. "През следващите 7 години до 2030г. ще инвестираме около 280- 300 милиона евро, с които ще завърши разширението и обновяването на Терминал 2 и първата фаза на Терминал 3", уточни той.

"Сключихме договори за подобряване на условията на паркингите на втория терминал на столичното летище. Ще открием повече от 1000 нови паркоместа на Терминал 2. Очакваме разрешителните за строеж, за да започнем", отбеляза Кабайеро. "Имаме и нов сключен договор, според който ще бъдат направени подобрения и обновяване в системата за обработка на багажите. През следващата година ще имаме нова система за чекиране за полет, която ще бъда автоматична. Тя ще бъде смесена, както за всеки индивидуален пътник, който ще може да я използва, така и за организирана група от пътници. Някои туристически агенции предпочитат да имат агент на място, като дори и по този начин ще бъдат задоволени нуждите им. Винаги когато правим нещо ново, вграждаме последните технологии във всеки процес на работа", разкрива летищният мениджър. "През септември предстои да обновим и зоните за безмитно пазаруване, за които от една година очакваме разрешителните документи, за да ги ремонтираме. Всички тоалетни помещения на Терминал 2 ще бъдат модернизирани, както и на Терминал 1, докато функционира, въпреки плановете ни да го затваряме за модернизация. Така пътниците ще видят първите малки промени", допълни Кабайеро. Той цитира данните за пътникопотока през Летище София, според които всеки ден от там преминават 24 – 25 хиляди пътници.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с изпълнителния директор на концесионера на Летище София Хесус Кабайеро, озвучено от Павел Сотиров: